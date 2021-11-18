Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в Волгограде

Общество 18.11.2021 15:12
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18.11.2021 15:12
Ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Волгограда собрали дополнительные образцы почвы на правом берегу балки Сухая Мечётка в Тракторозаводском районе. Здесь прошли полевые исследования, направленные на изучение природы и климата эпохи палеолита. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия, ученые подробно изучили культурный слой стоянки, расположенный на глубине 23 метра. Теперь образцы почв для более точного определения ее микроморфологического строения направят в институт географии РАН, Московский государственный университет, Тюменский государственный университет, Почвенный институт им. В.В. Докучаева и Орхусский университет (Дания). Первые итоги будут опубликованы к концу текущего года. Результаты, полученные в Волгоградском области, вместе с данными исследований из других регионов Восточно-Европейской равнины используют для изучения особенностей адаптации неандертальцев к постоянно менявшимся климатическим условиям.
Напомним, палеолитическая стоянка Сухая Мечётка была открыта в 1952 году во время строительства Волжской ГЭС. Уникальный памятник каменного века частично изучен экспедицией под руководством Сергея Замятнина в 1952 и 1954 годах —на участке площадью 650 квадратных метров ученые обнаружили пять очагов, различные зоны концентрации каменных орудий, участки их изготовления, а также кости различных животных, в основном, бизонов. По словам специалистов, это единственная стоянка в Европе, которая была единовременно раскопана на большой площади, что позволяет получить дополнительные сведения о жизни групп неандертальцев.
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