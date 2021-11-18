Спецслужбы проводят в Волгоградской области плановые учения

Общество 18.11.2021 10:15
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18.11.2021 10:15
Сегодня в Волгоградской области проходит учебная контртеррористическая операция по пресечению террористического акта, сообщили в оперативном штабе региона. Командно-штабное учение проводится на территории Палласовского района в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2021 год, утвержденным председателем НАК и оперативным штабом в Волгоградской области.
Жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.
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