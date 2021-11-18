Спецслужбы проводят в Волгоградской области плановые учения





Сегодня в Волгоградской области проходит учебная контртеррористическая операция по пресечению террористического акта, сообщили в оперативном штабе региона. Командно-штабное учение проводится на территории Палласовского района в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2021 год, утвержденным председателем НАК и оперативным штабом в Волгоградской области.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.



