Волгоградскую область накроет метель

Общество 13.11.2021 11:46
0
13.11.2021 11:46
Синоптики спрогнозировали снег и сильный ветер в ближайшие дни в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, неблагоприятные природные явления ожидаются уже в понедельник. Ночью 15 ноября в регионе местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Скорость ветра местами будет достигать 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха достигнет в некоторых районах -8 градусов, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.
Реклама
Банкротящаяся УК заморозила жильцов «фекальной» двухэтажки в Волгограде12.11.2021 19:23
Общество 12.11.2021 19:23
Назначен новый руководитель районного отдела МВД в Волгоградской области12.11.2021 17:14
Общество 12.11.2021 17:14
Экс-кандидат в губернаторы Волгоградской области станет председателем облкомказачества12.11.2021 16:43
Общество 12.11.2021 16:43
Утомленным пандемией волгоградцам не терпится выйти на лёд12.11.2021 16:11
Общество 12.11.2021 16:11
На севере Волгоградской области введен карантин из-за зараженного АЧС кабана12.11.2021 15:34
Общество 12.11.2021 15:34
Танцующий мост в Волгограде отремонтируют за 110 миллионов12.11.2021 13:40
Общество 12.11.2021 13:40
Волгоградский губернатор похвалил Алексеевский район за поголовную вакцинацию12.11.2021 13:32
Общество 12.11.2021 13:32
Международный онлайн-форум «Диалог на Волге» объединил 20 тысяч человек из 19 стран мира12.11.2021 12:30
Общество 12.11.2021 12:30
Первое в регионе школьное кафе представляет Волгоград на Всероссийском конкурсе12.11.2021 12:09
Общество 12.11.2021 12:09
В Волгоградской области проведут проверку после смерти привитого экс-начальника полиции12.11.2021 10:56
Общество 12.11.2021 10:56
Районы Волгоградской области просят кредиты из-за дефицита бюджета12.11.2021 09:31
Общество 12.11.2021 09:31
Полсотни памятников отремонтируют в Волгоградской области в 2022 году12.11.2021 07:32
Общество 12.11.2021 07:32
«Главное – помочь людям»: в Росимуществе решили многолетнюю проблему с землей для многодетных под Волгоградом11.11.2021 19:39
Общество 11.11.2021 19:39
В Волгограде нерадивую УК лишили источников дохода11.11.2021 15:37
Общество 11.11.2021 15:37
В Волгограде пересчитали деревья на первой послевоенной улице11.11.2021 13:25
Общество 11.11.2021 13:25
Реклама