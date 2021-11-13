Общество

Волгоградскую область накроет метель

Общество 13.11.2021 11:46
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13.11.2021 11:46


Синоптики спрогнозировали снег и сильный ветер в ближайшие дни в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС,  неблагоприятные природные явления ожидаются уже в понедельник. Ночью 15 ноября в регионе местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Скорость ветра местами будет достигать 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха достигнет в некоторых районах -8 градусов, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.


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