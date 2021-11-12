Общество

Районы Волгоградской области просят кредиты из-за дефицита бюджета

Общество 12.11.2021 09:31
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12.11.2021 09:31


Два муниципалитета  Волгоградской области запросили кредитные средства в банках для финансирования дефицита бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели администрации Городищенского района понадобилось 20 миллионов рублей. Чиновники, как следует из размещенной на портале документации,  готовы заплатить за пользование возобновляемой кредитной линией на срок до года 1,9 миллиона рублей. 
Между тем, администрации Ольховского района не удалось оформить кредит в размере 5 миллионов рублей на финансирование дефицита бюджета за 450 тысяч рублей в качестве процентов. На аукцион не было подано ни одной заявки, в связи с чем закупка была признана несостоявшейся. 

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