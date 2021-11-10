



Депутаты Волгоградской областной думы предложили внести ряд изменений в региональный кодекс об административной ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов губернатора о введении режима повышенной готовности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект, опубликованный на сайте регпарламента, народные избранники предлагают дополнить кодекс новой статьей – 14.15, предусматривающей административную ответственность за данные нарушения. В частности, новые изменения предполагают введение штрафных санкций в отношении граждан и юридических лиц, которые нарушат требования нормативных актов губернатора о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов общепита и объектов оказания услуг в новых условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекцией. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч.

Придется поплатиться рублем и гражданам, которые нарушат, в частности, режим самоизоляции. Депутаты предлагают применять к таким нарушителям штрафы в размере от 1 до 3 тысячи рублей. Напомним, согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции должны соблюдать непривитые граждане, достигшие возраста 60 лет, а также имеющие хронические заболевания. Им позволяется лишь выходить за покупками в магазины и аптеки, посещать медучреждения в случае необходимости оказания экстренной помощи, а также на прогулки.

В случае повтора совершения административного нарушения в областной думе предлагают увеличить штрафы для граждан от 3 до 5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Самое суровое наказание предусмотрено за повторное нарушение антиковидных мер юридическими лицами – штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Депутаты Сергей Булгаков, Евгений Кареликов, Наталья Семенова и Михаил Струк обращают внимание на то, что схожие нормы в настоящее время включены в законодательство об административных правонарушениях ряда других субъектов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Чечне, Приморском крае, Курганской области. Они убеждены, что внесение предлагаемых изменений «позволит повысить эффективность принимаемых мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по борьбе с коронавирусом».

Ранее, напомним, депутаты Волгоградской областной думы заявляли о намерении усилить антиковидные меры в регионе, ссылаясь на усугубление ситуации с коронавирусом.



