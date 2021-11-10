Волгоградцы чаще всего ищут работу в доставке, медицине и на госслужбе

Общество 10.11.2021 10:07
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10.11.2021 10:07
Более 42 тысяч жителей Волгоградской области активно искали работу в октябре текущего года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на исследование hh.ru, количество актуальных резюме в этот период на 4% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. Специалисты онлайн-платформы констатируют, что жители Волгоградской области стали чаще выходить на рынок труда в поисках новой работы.
Больше всего вакансий открыто в сфере "консультирование" - это работа в службах поддержки пользователей и доставки. По данному направлению зафиксировано на 36% больше резюме, чем в октябре 2020 года. Популярность этой профессии заметно выросла в условиях пандемии. На треть больше соискателей стало в сфере "медицина, фармацевтика" и на 24% - в сфере "Государственная служба, некоммерческие организации". Заметно снизилось число желающих трудоустроиться в гостиницы и рестораны, работать в автомобильном бизнесе. Уменьшилось число вакансий и в сфере продаж. В октябре активность соискателей по данному направлению снизилась на 9%. Однако продажи, по данным экспертов, все равно остаются самой популярной сферой для трудоустройства у жителей Волгоградской области - к ней относятся 14% всех активных резюме.
Читатели "Высота 102" могут поделиться своим мнением на форуме информагентства.
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