УК «Сириус» расчистила дворы в центре Волгограда под новые кустарники





Благоустройство дворов многоквартирных домов является неотъемлемой частью работы любой управляющей компании. Опиловка сухостоев, опасных для жизни и имущества, омолаживающая обрезка, уборка листвы, высадка кустарников и цветов – за всем этим следит обслуживающая организация.С этим сталкиваются фактически все УК, но не каждая из них способна выполнить весь комплекс согласно правилам благоустройства.

К этому вопросу подошли подготовленными в ООО «УК Сириус». Специалисты компании произвели как омолаживающую обрезку, так и опилку сухостоя, измельчили древесину и вывезли отходы после дробления. Дворники наметили осеннюю и весеннюю посадку кустов и молодых деревьев, а также восстановление пиловочников. Местные жители очень много лет ждали этого момента и благодарны сейчас, что смогут весной посадить новые кустарники на месте сухих деревьев во дворах домов по ул. 13-ой Гвардейской дивизии, 13А, проспекту Ленина, 2а, улицам Советская, 4, 19, 23 и Комсомольская, 10, 18.

В связи со сжатыми сроками и окончанием месячника по благоустройству одновременно от «УК Сириус» работало три вышки с опиловщиками, дробилками, самосвалы для вывоза переработанных отходов, задействованы были дополнительные бригады по сбору и вывозу опавшей листвы. Компания ООО «УК Сириус» в обновленном составе обслуживает дома Центрального района только с августа 2021 года, но уже делает уверенную заявку на качественное комплексное обслуживание.

Однако некоторые граждане, причем необязательно проживающие в обслуживаемых домах, порой огульно обвиняют УК в недобросовестном исполнении своих обязанностей. Причем люди ссылаются не на требования Жилищного кодекса РФ, а на свои «хотелки», снимая провокационные видеоролики и публикуя их в статусе блогера. Одним из таких блогеров стал Алексей Ульянов, который выпустил видео о деятельности УК «Сириус», после чего компания была вынуждена отстаивать свою деловую репутацию в районном суде Волгограда. Суд обязал Ульянова удалить порочащую информацию из интернета. Кроме этого, для защиты своих прав ООО «УК Сириус» обратилось в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ (клевета).

Между тем, каждый волгоградец может реально помочь городу, выходя на субботник или сажая дерево во дворе, не кидая громких слов, за которые придется отвечать. В отличии от таких граждан управляющая компания «Сириус» ежедневно работает во взаимодействии и на благо жителей.



