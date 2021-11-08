В Волгограде директора УК оштрафовали за завышенные счета на общедомовые нужды

Общество 08.11.2021 10:02
0
08.11.2021 10:02
В Волгограде директора управляющей компании уличили в завышении нормативов при начислении платы за холодную воду, потребляемой при содержании общедомового имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилнадзоре, нарушения были выявлены при внеплановой проверке деятельности ООО «Перспектива ЖКХ», осуществляющей управление домом №14 по ул. Бардина. В ведомстве сделали вывод, что нарушения, допущенные ООО "Перспектива ЖКХ", стали возможными в результате ненадлежащего руководства текущей деятельностью общества.
Госжилнадзором в отношении директора ООО "Перспектива ЖКХ" было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Постановлением мирового судьи судебного участка Тракторозаводского района Волгограда Волгоградской области директор ООО "Перспектива ЖКХ" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 50000 рублей.
Не согласившись с данным постановлением, руководитель обратился в вышестоящий суд с жалобой, по результатам рассмотрения которой Тракторозаводский районный суд Волгограда оставил без изменения постановление о назначении директору ООО "Перспектива ЖКХ" административного наказания.
Реклама
РАНХиГС приглашает старшеклассников в Школу управления, экономики и права08.11.2021 11:30
Общество 08.11.2021 11:30
Волгоградцы жалуются на «обнуленные» сертификаты о прививках08.11.2021 10:45
Общество 08.11.2021 10:45
В Волгоградской области тарифы на коммуналку в 2022 году повысятся в среднем на 4%08.11.2021 10:30
Общество 08.11.2021 10:30
Авторский проект. Престижная локация. Дом класса De luxe08.11.2021 09:06
Общество 08.11.2021 09:06
В Волгоградской области вступают в действие новые ограничения для непривитых08.11.2021 08:26
Общество 08.11.2021 08:26
Волгоградским мужчинам предрекли прожить два года после пенсии07.11.2021 19:00
Общество 07.11.2021 19:00
Перевозчика лишили лицензии после жалоб волгоградцев07.11.2021 17:52
Общество 07.11.2021 17:52
Многодетные пожаловались Путину на отказ Росимущества выделить им землю под Волгоградом07.11.2021 17:03
Общество 07.11.2021 17:03
В Волгоградской области выделили 160 рублей на новогодний подарок каждому ребенку07.11.2021 16:07
Общество 07.11.2021 16:07
В Волгоградской области первый снег выпадет в середине ноября07.11.2021 13:46
Общество 07.11.2021 13:46
Военные в спецзащите обработали транспорт и здание в Волгограде07.11.2021 12:55
Общество 07.11.2021 12:55
Жители города в Волгоградской области замерзают в доме с булькающими батареями07.11.2021 12:19
Общество 07.11.2021 12:19
Хроники Сталинградской битвы привезли из Волгограда на север Италии07.11.2021 09:23
Общество 07.11.2021 09:23
Завод депутата задолжал миллион за остановочные павильоны в Волгограде06.11.2021 19:16
Общество 06.11.2021 19:16
Вода цвета кофе выводит из строя технику в домах жителей поселка под Волгоградом06.11.2021 16:46
Общество 06.11.2021 16:46
Реклама