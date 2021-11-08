Общество

В Волгограде директора УК оштрафовали за завышенные счета на общедомовые нужды

Общество 08.11.2021 10:02
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08.11.2021 10:02


В Волгограде директора управляющей компании уличили в завышении нормативов при начислении платы за холодную воду, потребляемой при содержании общедомового имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилнадзоре, нарушения были выявлены при внеплановой проверке деятельности ООО «Перспектива ЖКХ», осуществляющей управление домом №14 по ул. Бардина. В ведомстве сделали вывод, что нарушения, допущенные ООО "Перспектива ЖКХ", стали возможными в результате ненадлежащего руководства текущей деятельностью общества.
Госжилнадзором в отношении директора ООО "Перспектива ЖКХ" было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Постановлением мирового судьи судебного участка Тракторозаводского района Волгограда Волгоградской области  директор ООО "Перспектива ЖКХ" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, с назначением штрафа  в размере 50000 рублей.
Не согласившись с данным постановлением, руководитель обратился  в вышестоящий суд с жалобой, по результатам рассмотрения которой  Тракторозаводский районный суд Волгограда оставил без изменения постановление о назначении директору ООО "Перспектива ЖКХ" административного наказания.

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