Общество 06.11.2021 19:16
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06.11.2021 19:16
Волгоградский композитный завод, который изготовил для города новые остановочные павильоны, задолжал 1,1 миллиона рублей МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда». По решению арбитражного суда Волгоградской области, предприятие обязали погасить долг, а также неустойку, судебные и почтовые расходы. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
МУП подал иск к ООО «Волгоградский композитный завод» (ИНН 3459068016) о взыскании задолженности по договору от 5 октября 2020 года по установке остановочных павильонов с устройством посадочных площадок на территории Волгограда. Согласно условиям договора, заказчик в лице композитного завода взял на себя обязательства принять работы и оплатить их. Подрядчик, которым выступало МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда», должен был установить павильоны в соответствии с техническим заданием.
В суде установлено, что всего было выполнено работ на 1 774 576 рублей 80 копеек. Завод заплатил подрядчику из этой суммы только часть средств в размере 563 995 рублей 62 копейки. Долг образовался в размере 1 121 852 рублей 34 копейки.
ООО «Волгоградский композитный завод» не обеспечил явку своего представителя в суд и заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с занятостью в другом арбитражном процессе. Суд ходатайство отклонил, посчитав, что ответчик не обосновал невозможность направления другого представителя.
Ранее сообщалось об установке в Волгограде остановочных павильонов, произведенных на местном композитном заводе.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ, учредителем (100% доли) и генеральным директором ООО «Волгоградский композитный завод» (ИНН 3459068016) является Морозов Руслан Сергеевич – депутат Волгоградской городской думы.
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