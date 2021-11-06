



Волгоградский композитный завод, который изготовил для города новые остановочные павильоны, задолжал 1,1 миллиона рублей МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда». По решению арбитражного суда Волгоградской области, предприятие обязали погасить долг, а также неустойку, судебные и почтовые расходы. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

МУП подал иск к ООО «Волгоградский композитный завод» (ИНН 3459068016) о взыскании задолженности по договору от 5 октября 2020 года по установке остановочных павильонов с устройством посадочных площадок на территории Волгограда. Согласно условиям договора, заказчик в лице композитного завода взял на себя обязательства принять работы и оплатить их. Подрядчик, которым выступало МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда», должен был установить павильоны в соответствии с техническим заданием.

В суде установлено, что всего было выполнено работ на 1 774 576 рублей 80 копеек. Завод заплатил подрядчику из этой суммы только часть средств в размере 563 995 рублей 62 копейки. Долг образовался в размере 1 121 852 рублей 34 копейки.

ООО «Волгоградский композитный завод» не обеспечил явку своего представителя в суд и заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с занятостью в другом арбитражном процессе. Суд ходатайство отклонил, посчитав, что ответчик не обосновал невозможность направления другого представителя.

Ранее сообщалось об установке в Волгограде остановочных павильонов, произведенных на местном композитном заводе.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, учредителем (100% доли) и генеральным директором ООО «Волгоградский композитный завод» (ИНН 3459068016) является Морозов Руслан Сергеевич – депутат Волгоградской городской думы.



