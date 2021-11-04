Общество 04.11.2021 14:31
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04.11.2021 14:31
Систему проверки QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании опробовал на собственном опыте губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров при входе в музей «Россия – моя история». Перед встречей со школьниками, которые пришли на новую экспозицию ко Дню народного единства, глава региона продемонстрировал сотруднику учреждения свой QR-код. Не забыл губернатор и о паспорте, который требуется предъявлять с документом о прививке.
К празднику 4 ноября музей подготовил новую тематическую экскурсию «Смута: сила России — в единстве народа», которая знакомит посетителей с фактами Смутного времени и его значением для российской истории. Школьники и студенты посетили экспозицию бесплатно, по «Пушкинской карте». Молодежь рассказала Бочарову, что по карте они уже успели сходить в музкомедию, молодежный театр и краеведческий музей. Всего в Волгоградской области мероприятия по «Пушкинской карте» можно посетить в 35 культурных учреждениях.
«Решение, принятое Президентом, позволило молодым людям приобщиться к нашей истории, искусству, жизни народов России — это очень важно, — подчеркнул глава региона. — Карта рассчитана на молодежь от 14 до 22 лет — в нашем регионе это порядка 220 тысяч человек. Из них около 90 тысяч уже получили «Пушкинскую карту», на нее перечислены три тысячи рублей, которые позволят посещать музеи, выставки и театры на территории Волгоградской области и России. В следующем году по поручению Президента карта продолжит действовать, на нее зачислят по пять тысяч рублей, что позволит расширить возможности».
Бочаров также поздравил школьников, студентов и работников музея с Днем народного единства и с праздником Казанской иконы Божьей матери. «Только в единстве и только вместе мы могли решать самые серьёзные задачи развития государства, повышения благосостояния людей, защиты страны от иноземных захватчиков», – отметил он.
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