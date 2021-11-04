Общество

Цены на бензин в Волгоградской области выросли на 0,1%

Общество 04.11.2021 16:37
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04.11.2021 16:37


В Волгоградской области снова выросли цены на топливо, причем больше всего подорожала солярка. Соответствующие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Так, средняя цена бензина за минувшую неделю увеличилась до 48,15 рублей за литр (было 48,04 рубля). Подорожал, в частности, бензин марки АИ-92 – до 45,93 рублей за литр (было 45,82 рубля), АИ-95- до 51,62 рублей за литр (было 51,52 рубля), АИ-98 – до 55,82 рубля за литр (было 55,70). Также выросло в цене и дизтопливо – до 49,71 рубля за литр. Подорожание за неделю составило 17 копеек.


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