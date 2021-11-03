МегаФон выяснил, где жители городов проводят длинные выходные

Телеком 03.11.2021 15:31
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03.11.2021 15:31
С 28 по 30 октября 2021 года из российских городов уехали в 2 раза больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов BigData.
Среди жителей, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населённые пункты в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния – около 20% от общего числа перемещавшихся.
Аналитики МегаФона зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей – это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Большинство остались в пределах Московской области. Из других городов москвичи чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.
В число городов с самой большой миграцией населения вошел Краснодар–в первые дни локдауна его покинули 7% жителей.Далее следуют Калининград - 5,7%, Санкт-Петербург – 5,5%, Саратов – 3,8% и Нижний Новгород – 3,6%.За пределы Волгограда в этот же период выехали 3,3% горожан.
С 28 по 30 октября в России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весенний 2020 года.По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет абонентам при необходимости работать, даже находясь на даче или в любой другой точке России.
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