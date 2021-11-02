В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за тумана в Москве

Общество 02.11.2021 09:27
0
02.11.2021 09:27
Прилет трех рейсов из Москвы или вылет двух рейсов в столицу из Волгограда задерживается из-за густого тумана, окутавшего Московскую область минувшим утром. Еще два столичных рейса ранним утром были отменены, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло международного аэропорта Волгограда.
О сильном тумане с ограничением видимости до 200 метров МЧС предупредило москвичей накануне. По данным погодного центра «Фобос», туман рассеется к 10-11 часам по московскому времени.
Напомним, накануне туман, опустившийся на Волгоград, также нарушил работу местного аэроузла. Были задержаны шесть рейсов, в том числе в Уфу, из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону.
Реклама
Вслед за курьерами: в Волгоградской области резко вырос спрос на охранников02.11.2021 11:21
Общество 02.11.2021 11:21
Автор Донских сказок умер от последствий коронавируса в Волгограде02.11.2021 09:14
Общество 02.11.2021 09:14
В Волгоградской психбольнице построят новый корпус за 476 миллионов рублей02.11.2021 08:18
Общество 02.11.2021 08:18
Дворы и общественные территории Волжского благоустраивают по проектам жителей01.11.2021 19:20
Общество 01.11.2021 19:20
Спикер Фроловской гордумы умер в ковидном госпитале под Волгоградом01.11.2021 13:42
Общество 01.11.2021 13:42
Волгоградские суды в локдаун рассмотрят безотлагательные дела01.11.2021 11:10
Общество 01.11.2021 11:10
В Волгограде через балку пройдет четырехполосная дорога01.11.2021 10:18
Общество 01.11.2021 10:18
Тысячи пар женских и мужских галош арестовали в Волгограде01.11.2021 09:49
Общество 01.11.2021 09:49
Густой туман нарушил работу аэропорта в Волгограде01.11.2021 09:10
Общество 01.11.2021 09:10
Волгоградцев приглашают помочь в создании сквера в Бекетовке в память о жертвах войны01.11.2021 08:58
Общество 01.11.2021 08:58
Гипермаркет «ОБИ» в Волгограде оштрафован за продажу ядовитого растворителя01.11.2021 08:31
Общество 01.11.2021 08:31
Председатель Фроловской гордумы скончался в Волгоградской области31.10.2021 19:44
Общество 31.10.2021 19:44
Волжане вышли на пикеты за новую трассу через пойму31.10.2021 17:53
Общество 31.10.2021 17:53
В Волгограде десятки семей перешли на сухпаек из-за упрямых соседей31.10.2021 17:28
Общество 31.10.2021 17:28
В Волгоградской области закрылась популярная газета31.10.2021 13:31
Общество 31.10.2021 13:31
Реклама