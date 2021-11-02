В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за тумана в Москве





Прилет трех рейсов из Москвы или вылет двух рейсов в столицу из Волгограда задерживается из-за густого тумана, окутавшего Московскую область минувшим утром. Еще два столичных рейса ранним утром были отменены, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло международного аэропорта Волгограда.

О сильном тумане с ограничением видимости до 200 метров МЧС предупредило москвичей накануне. По данным погодного центра «Фобос», туман рассеется к 10-11 часам по московскому времени.