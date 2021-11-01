Covid-19 01.11.2021 11:44
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01.11.2021 11:44
437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. По данным федерального оперативного штаба, это новый рекорд суточной заболеваемости в регионе. От вируса скончались 25 человек. Всего жертвами пандемии стали 3551 житель региона.
Общее число выявленных случаев заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области приближается к 104 тысячам.
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