Дорожники закончили ремонт моста через Волжскую ГЭС

Напомним, что Волжская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1958 году, и с тех пор мостовой переход, соединяющий Волгоград и Волжский, ни разу капитально не ремонтировался. При этом нагрузка на дорожное полотно была и остается колоссальной.
Общество 27.10.2021 19:11
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27.10.2021 19:11
Напомним, что Волжская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1958 году, и с тех пор мостовой переход, соединяющий Волгоград и Волжский, ни разу капитально не ремонтировался. При этом нагрузка на дорожное полотно была и остается колоссальной.
Выездная комиссия по приемке оценила работы на мостовом комплексе Волжской ГЭС. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского. Работы на мостовом комплексе полностью выполнены, произведен достаточно большой объем работ с использованием самых современных технологий. Качество произведенного ремонта проверено техническим надзором, проведены все необходимые лабораторные исследования. Объект будет принят в эксплуатацию в установленный срок окончания контракта – 30 октября, пояснили в мэрии Волжского.Как отметил заместитель генерального директора подрядной организации Петр Шевцов, ремонт моста Волжской ГЭС был непростым: на проезжей части для усиления конструкции применялась армированная накладная плита, использовалась также облегченная конструкция карнизных блоков, которая разгрузила мост.
Напомним, что Волжская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1958 году, и с тех пор мостовой переход, соединяющий Волгоград и Волжский, ни разу капитально не ремонтировался. При этом нагрузка на дорожное полотно была и остается колоссальной.
Ремонт моста по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начался в 2019 году. За три года подрядчики выполнили ремонт мостового перехода ГЭС протяженностью 1,5 км. Общая площадь обновленного дорожного покрытия составила почти 22 тысячи квадратных метров. Во время производства работ применялись новые технологии при устройстве гидроизоляции, укладке асфальтобетона. Рабочие произвели ремонт проезжей части, деформационных швов, а также заменили плиты пролетных строений, бетонные перекрытия и металлические конструкции. Также были установлены новые опоры освещения, перильное и барьерное ограждение – антивандальное, более долговечное, не требующее затрат на регулярное обслуживание. Большой объем работ выполнялся и в подмостовой части. Общая стоимость работ была оценена почти в 1 миллиард рублей.
После открытия движения по мостовому переходу в конце лета этого года работы в подмостовой части продолжились. Однако водители больше не испытывали проблем с движением, пробки давно исчезли.
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