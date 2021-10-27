Настоятель храма под Волгоградом скончался от коронавируса





От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался иерей Александр Мухаметов, настоятель храма Воскресения Христова п. ОПХ Новожизненское Городищенского благочиния. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии. Ему было 78 лет.

В храме, где он служил настоятелем 16 лет, есть иконы, написанные им самим. Он также занимался реставрацией старинных икон. Александр Мухаметов окончил Волгоградское Епархиальное Духовное училище и в 2001 году был рукоположен в сан диакона при Казанском кафедральном соборе Волгограда. Первое своё назначение отец Александр получил в хутор Ветютнев Фроловского района, где к празднику Покрова Пресвятой Богородицы владыка Герман освятил новый храм. С 2005 года по Указу владыки Германа он здесь и служил.Волгоградская епархия выражает глубокие и искренние соболезнования супруге, детям, родным и близким почившего батюшки, прихожанам храма.