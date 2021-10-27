Общество

Настоятель храма под Волгоградом скончался от коронавируса

Общество 27.10.2021 12:12
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27.10.2021 12:12


От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался иерей Александр Мухаметов, настоятель храма Воскресения Христова п. ОПХ Новожизненское Городищенского благочиния. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии. Ему было 78 лет.
В храме, где он служил настоятелем 16 лет, есть иконы, написанные им самим. Он также занимался  реставрацией старинных икон. Александр Мухаметов окончил Волгоградское Епархиальное Духовное училище и в 2001 году был рукоположен в сан диакона при Казанском кафедральном соборе Волгограда. Первое своё назначение отец Александр получил в хутор Ветютнев Фроловского района, где к празднику Покрова Пресвятой Богородицы владыка Герман освятил новый храм. С 2005 года по Указу владыки Германа он здесь и служил.  
Волгоградская епархия выражает  глубокие и искренние соболезнования супруге, детям, родным и близким почившего батюшки, прихожанам храма.


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