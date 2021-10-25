Здравоохранение

В Волгоградской области за сутки заболели COVID-19 более 400 человек

Здравоохранение 25.10.2021 12:08
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25.10.2021 12:08


Прирост заболеваемости коронавирусом ускорился в Волгоградской области за последние три дня: ежесуточно число заразившихся увеличивается на пять человек. За последние сутки число выявленных случаев перешагнуло очередной психологический рубеж – COVID-19 диагностирован у 401 пациента в регионе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. С начала пандемии ковидом заболели 101,4 тысячи волгоградцев.
Смертность от осложнений ковида также продолжает расти – за сутки умерли 30 человек в Волгоградской области, общее число достигло 3383 пациента. Выздоровели за сутки 288 волгоградцев, в настоящее время разница между заболевшими и выздоровевшими составляет 11 834 пациента.
Между тем, сегодня на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания с кабмином. Глава государства, в частности, поручил Правительству РФ обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов. Члены правительства должны обеспечить ускорение вакцинации в регионах, в том числе ревакцинации и прививок людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Губернаторам рекомендовано усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая изоляцию заболевших COVID-19, с подозрением на него и тех, кто контактировал с ними.

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