Общество 25.10.2021 09:20
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25.10.2021 09:20
Поисковики сочинского отряда «Подвиг» имени Героя Советского Союза Ильи Сьянова подняли останки офицера, санитарки и четырех стрелков при раскопках в Городищенском районе Волгоградской области. Их похоронят в братской могиле с воинскими почестями в селе Россошки, сообщили в пресс-службе администрации города Сочи.
На окраине поселка Ерзовка поисковики также обнаружили пулеметный ящик с дисками, документы, которые отправили в лабораторию для расшифровки, и личные вещи погибших в бою красноармейцев. Найденные монеты, кружка, каски, гильзы, фрагменты санитарной сумки со стекленными колбами будут переданы в музей Боевой Славы города Сочи.
Поисковики из Сочи проводили работы по приглашению волгоградского военно-исторического объединения «Уран». Отряд «Подвиг» создан на базе сочинского отделения Российского военно-исторического общества. Его основная задача – поиск погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной Армии в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края.
Фото: пресс-служба администрации города Сочи.
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