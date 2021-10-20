



Администрация Волгограда объявила третий электронный аукцион на капитальный ремонт школы №36 в Дзержинском районе Волгограда. Компания «Проск», с которой заключили муниципальный контракт по итогам второго конкурса, так и не приступила к работам, сообщили в пресс-службе мэрии.

Первый подрядчик – ООО «Эльмонт» – сорвал сроки капремонта , и в июле мэрия расторгла с ним отношения. Сведения об обеих фирмах администрация Волгограда отправила в УФАС для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Тем не менее, многострадальная школа 1950 года постройки на улице Римского-Корсакова, 1 должна быть капитально отремонтирована до начала следующего учебного года. Здание закрыли еще в 2017 году, и с тех пор классы перевели в школу №67 на улице Ангарской, но ученики и учителя не оставляют надежды вернуться в собственные обновленные помещения.