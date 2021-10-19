В Волгоградской области ожидаются заморозки до -6

Общество 19.10.2021 09:22
0
19.10.2021 09:22
Уже в четверг в регион придут ночные заморозки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, уже 20 октября температура воздуха в северных районах региона снизится до -5, а 21 октября ожидается до -5 градусов. В Волгограде максимальное снижение составит до -2. Уже сегодня и завтра в регионе пройдут небольшие дожди, усилится и ветер. Местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду уже в среду. Понизится и дневная температура. Самый холодный день на этой неделе ожидается в Волгограде 20 октября – всего 6-8 градусов тепла.
Реклама
Обманутым дольщикам из Волгограда начали выплату компенсаций за недострои19.10.2021 17:18
Общество 19.10.2021 17:18
В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за разрушенные балконы19.10.2021 16:49
Общество 19.10.2021 16:49
Волгоградские подростки переименовали школы в Google Maps в честь тиктокеров19.10.2021 15:47
Общество 19.10.2021 15:47
В Волгограде многодетной матери отказали в пособии из-за отсутствия регистрации19.10.2021 15:11
Общество 19.10.2021 15:11
В Волгоградской области мечтают собрать 1 миллион тонн овощей19.10.2021 12:17
Общество 19.10.2021 12:17
Директор волжского аквапарка оштрафован после скандала с ребенком-аутистом19.10.2021 11:22
Общество 19.10.2021 11:22
Личный кабинет – удобство и экономия: «Волгоградэнергосбыт» назвал 5 причин перейти в онлайн19.10.2021 11:18
Общество 19.10.2021 11:18
Волгоградским медикам заплатят по 200 рублей за каждого вакцинированного19.10.2021 10:16
Общество 19.10.2021 10:16
Квартиры с чистовой отделкой: дан старт продаж нового корпуса в ЖК комфорт-класса «Видный»19.10.2021 09:52
Общество 19.10.2021 09:52
Склон около «Волгоград Арены» превратится в зимние горки19.10.2021 09:43
Общество 19.10.2021 09:43
Группа компаний «Волгострой» открывает продажу квартир в новых домах ЖК «Бейкер стрит19.10.2021 08:27
Общество 19.10.2021 08:27
Три школы в Волгоградской области закрылись на карантин19.10.2021 08:02
Общество 19.10.2021 08:02
Волгоградский депутат прокомментировала платное лечение непривитых от COVID-1918.10.2021 19:02
Общество 18.10.2021 19:02
В Волгоградской области на лечение больных Covid-19 потратили 22 миллиарда рублей18.10.2021 17:13
Общество 18.10.2021 17:13
В Волгограде после введения новых ограничений опустели МФЦ18.10.2021 15:40
Общество 18.10.2021 15:40
Реклама