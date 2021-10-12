Колл-центр волгоградского облздрава завалили вопросами про вакцинацию





Вопросы о страхах перед прививкой от коронавируса и фейках про вакцинацию стали одними из наиболее часто задаваемых специалистам колл-центра комитета здравоохранения Волгоградской области. О таких звонках представители горячей линии рассказали губернатору Андрею Бочарову, который пришел в колл-центр для оценки его работы.

Главу региона не удивила распространенность подобных вопросов. Бочаров рассказал, как убедил своих сомневающихся детей привиться от коронавируса. «У меня с детьми состоялась беседа — и с сыном, и с дочерью… Так сложилось, что большую часть их жизни они провели у бабушек и у дедушек и сейчас много с ними общаются, – пояснил губернатор. – И только один вопрос, который я задал им, изменил их точку зрения: вы молодые люди, у вас со здоровьем все хорошо, но как вы будете жить, если вы станете переносчиками заболевания? Придете к своим любимым бабушкам и дедушкам, они заболеют, а у них, естественно, в связи с возрастом есть хронические заболевания, и, к сожалению, наступит какой-то трагический момент?». Историю Андрей Бочаров подытожил призывом вакцинироваться от коронавируса тем, кто этого еще не сделал.

По данным комитета здравоохранения, врачи и психологи в колл-центре приняли более 4 тысяч звонков с июля 2021 года. Звонивших интересовали работа поликлиник и больниц в условиях пандемии, получение бесплатных лекарств от коронавируса, люди уточняли информацию о порядке лечения COVID-19. Большинству звонящих сразу дают ответы, остальные обращения перенаправляются в медучреждения. Звонки по телефону 8 (8442) 32-61-67 принимают в будние дни с 9-00 до 18-00.

Всего в Волгоградской области работают шесть специализированных колл-центров, действуют «горячие линии» в поликлиниках и больницах, сообщили в администрации Волгоградской области. По короткому номеру «122» волонтеры-медики записывают жителей на приём к врачу, резервируют время для вакцинации.