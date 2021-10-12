Волгоградцев приглашают переобучиться на специалистов по буровым растворам

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке ВолгГТУ.
Наши выпускники успешно работают в нефтесервисных компаниях: «Schlumberger» (www.slb.ru), «Halliburton» (www.halliburton.ru), «СпецПетроСервис» (www.sps-company.ru), «Инко-сервис» (www.inco-service.ru) и других.
Начало обучения: 1 октября, срок обучения: 9 месяцев.
По вопросам обращаться: Волгоград, ул. Советская, 29, корпус №4 (Б), ауд. Б-508 кафедра "Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов". Телефон: +7 (8442) 24-84-35, 8-904-773-64-88, e-mail: tvvm@vstu.ru