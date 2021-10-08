



368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки - это рекордный показатель в регионе с начала пандемии. По данным федерального оперативного штаба, скончались от новой инфекции 23 человека. Всего COVID-19 унес жизни 2968 жителей Волгоградской области.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано почти 95 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечились 84,5 тысячи человек, из них 337 - за минувшие сутки.



