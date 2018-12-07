Газетный киоск 07.12.2018 11:18
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07.12.2018 11:18
Госдума 6 декабря сняла неприкосновенность с депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры, сообщает ТАСС. Депутаты также дали согласие на возбуждение уголовного дела в отношении своего коллеги по статье "получение взятки в особо крупном размере". Закрытое обсуждение по вопросу лишения депутатской неприкосновенности состоялось впервые за 25 лет работы Государственной Думы. Белоусов стал 11-м депутатом, который потерял иммунитет. СМИ вспомнили всех поименно, среди которых оказались и парламентарии от Волгоградской области.
Так, Госдума шестого созыва 19 февраля 2013 года согласилась на лишение неприкосновенности депутата-справоросса от Волгоградской области Олега Михеева, который обвиняется в участии в захвате 14 объектов недвижимости Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 миллионов рублей и покушении на хищение 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Воспрепятствование правосудию». В настоящее время он находится в федеральном розыске.
Депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Николай Паршин был лишен неприкосновенности 4 июля 2014 года в связи с обвинением в мошенничестве в составе организованной группы по предварительному сговору и в особо крупных размерах. Паршин попал под подозрение в ходе расследования уголовного дела в отношении государственных чиновников Волгоградской области, которых подозревают в мошенничестве на сумму в 25 миллионов рублей. Он также объявлен в федеральный розыск.
Как ранее сообщало информагентство, последней датой появления Олега Михеева в виртуальном пространстве - на его личном официальном сайте - является 2 февраля текущего года. В тот день бывший лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» был озабочен проблемой госинвестиций в производство. Что касается Паршина, то его фото после бегства долгое время «украшало» официальный сайт обкома КПРФ. Но после публикации материала ИА «Высота 102» оно было удалено со страниц рубрики «Лица партии» на сайте.
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