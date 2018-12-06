Умер Почетный гражданин Волгограда Владимир Атопов





Сегодня на 89-м году жизни ушел Почетный гражданин Волгограда Владимир Иванович Атопов, сообщает ИА «Высота 102». Похороны состоятся в понедельник, 10 декабря.

Владимир Иванович Атопов - профессор Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, действительный член Международной академии инвестиций и экономики строительства, президент Волгоградского отделения Международной академии инвестиций и экономики строительства, член-корреспондент жилищно-коммунальной Академии, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Коренной житель Волгограда, его трудовая деятельность в течение 53 лет проходила в Волгограде. Участвовал в строительстве Волго-Донского судоходного канала, за что награжден орденом «Знак Почета». Имеет 30-летний стаж научно-педагогической работы в высшей школе.

С 1974 по 1986 гг. был председателем исполкома Волгоградского Горсовета народных депутатов, за это время в городе были построены крупные жилые массивы, объекты социально-культурного и бытового назначения. Большое внимание уделял долгосрочному планированию и стратегическим проблемам города. Принимал творческое участие в организации строительства комплекса сооружений газопровода «Союз», за что был награжден медалью «За строительство магистрального газопровода «Союз».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР – IX, X, XI созывов, делегатом XXV съезда КПСС. Автор более 150 научных работ и изобретений, ряд научных и научно-публицистических книг о Волгограде. Владимиру Атопову присвоены звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» и «Почетный работник высшего образования РФ». В 1999г. был избран Почетным ректором Волгоградской архитектурно-строительной академии.

Имеет награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетный знак высшей школы СССР «За отличные успехи в работе», Почетную Грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР, орден Трудового Красного Знамени и др.

Под руководством и при непосредственном участии Владимира Атопова был разработан и утвержден новый Генеральный план развития Волгограда до 2005 года.

Звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» было присвоено Владимиру Ивановичу постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 29 мая 2003 г. за заслуги в области общественной и государственной деятельности, укрепление мира, большой вклад в развитие науки, культуры и производства города-героя Волгограда.

Фото: wikiredia.ru