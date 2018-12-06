В Волгограде открыли памятник российскому императору Николаю I

Общество 06.12.2018 13:30
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06.12.2018 13:30
Памятник императору Российской Империи Николаю I установлен как основателю железнодорожных войск на территории батальона железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе военного округа.
В торжественной церемонии приняли участие начальник управления железнодорожных войск ЮВО полковник Юрий Хорт и Герой Социалистического труда, полковник Александр Шанцев - они перерезали символическую красную ленточку.
Справка.
Железнодорожные войска были учреждены 6 августа 1851 года по приказу Николая I. Задачи первых военно-железнодорожных подразделений включали поддержку состояния железнодорожных путей, переездов, мостов, а также их охрану.
Во время русско-турецкой войны (1877-1878 г.) личный состав железнодорожных войск русской императорской армии обеспечил непрерывное снабжение соединений русской армии по построенному ими же железнодорожному участку Бендеры-Галац.
За годы Великой Отечественной войны личным составом железнодорожных войск и специальных формирований НКПС было восстановлено главных путей 81 332 км, вторых путей 6 901 км, станционных переводов 29 041 км, стрелочных переводов 76 984. Было построено и восстановлено 2 720 км железных дорог узкой колеи, 73 456 км линий связи, 7 990 станций и разъездов, 2 345 пунктов водоснабжения и ряд других сооружений.
В 1994-1996 годы военные железнодорожники восстановили более 24 км верхнего строения пути, 77 км линий связи, 67 км линий электроснабжения, 28 км линий автоблокировки, 11 искусственных сооружений общей длиной 300 км, 1519 куб. метров земляного полотна. 13 августа 1999 года Железнодорожные войска вновь были привлечены к транспортному обеспечению контртеррористической операции – сначала в Дагестане, затем в Чеченской Республике.
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