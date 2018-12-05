Политика
Депутаты регионального парламента во время спартакиады, посвященной 25-летию Волгоградской областной думы

В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджета

Политика 05.12.2018 12:24
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05.12.2018 12:24




С инициативой арендовать за бюджетный счет зал или бассейн для поддержания депутатов в спортивной форме выступил сегодня региональный парламентарий Геннадий Мурылев, сообщает корр. ИА «Высота 102». Этот депутат в ноябре 2017 года арбитражным судом региона был признан банкротом. Кредиторы требовали от бывшего гендиректора завода «ЖБИ-1» свыше 7 млрд рублей. За 2017 год он задекларировал доход в сумме ч уть более 1 млн рублей.
Тема физподготовки депутатов возникла при обсуждении проекта постановления о подведении итогов спартакиады, посвященной 25-летию Волгоградской областной думы. На этих соревнованиях команда областных законодателей заняла лишь 4-е место. На сегодняшнем заседании депутат Илья Кошкарев предложил депутатам объединиться в некий спортивный коллектив для совместных занятий физкультурой. По словам Кошкарева, примером для всех депутатов является Александр Дорждеев. Возглавляемый им региональный комитет финансов периодически организует различные спортивные соревнования. Более того, сам главный финансист области, которому 60 лет, принимает активное участие в этих мероприятиях. 
Депутата  Мурылева эта ремарка задела. Сравнение с областным финкомитетом ему показалось некорректным. «Руководитель комитета финансов имеет возможность снимать помещение для промежуточной подготовки  своей команды, оплачивать его, - заявил Мурылев. –  Поэтому вам (Кошкареву, - прим. ред), как председателю бюджетного комитета думы я бы рекомендовал в бюджет 2019 года уже в поправках внести в смету облдумы возможность арендовать какие-то залы, какие-то бассейны, чтобы депутатский корпус мог ходить и заниматься спортом для поддержания своей физической активности». 
Насколько серьезно коллеги восприняли предложение законодателя, осталось неясным. Илья Кошкарев, который всегда отличается деликатностью и осторожностью в высказываниях, поблагодарил коллегу за предложение и пообещал передать эти слова Дорждееву. Некоторые думцы выразили нечто вроде смущения. Так, Владимир Попов поспешил оправдаться за Мурылева, отметив, что никакие залы снимать за счет бюджета не стоит. А вот спортом всем вместе депутатам, по его словам, заниматься можно и нужно. 
Зампредседателя регпарламента Сергей Горняков поделился с коллегами лайфхаком от олимпийской чемпионки Ирины Родниной. «Многие говорят, что нет спортивных тренажеров, но есть парки, по которым можно побегать. Нужно не лениться пользоваться лестницей взамен лифтов. Это дает возможность привести себя в соответствующую физическую форму», - заключил депутат. 
Фото депутатов на спартакиаде: Александр Осипов, www.facebook.com

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