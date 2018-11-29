Общество

Татьяна Гензе: По всем вопросам голосования за имя волгоградскому аэропорту – звоните в Москву

Общество 29.11.2018 14:40
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29.11.2018 14:40


«Мы не имеем никакого отношения к подсчету голосов  за присвоение имени нашему аэропорту. Все считает федеральный центр». Так заявила сегодня председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе на брифинге.
На вопрос журналиста ИА «Высота 102» - не считает ли  сама Татьяна Николаевна пропорциональное голосование на сайте странным – ведь в течение полутора недель процент голосующих не меняется, меняется только количество самих респондентов, - она снова повторила, что «математических подсчетов не ведем». 
Напомним, что и сегодня, после обновления на сайте «Великие имена России»,  цифры по-прежнему те же: маршалы Георгий Жуков и Василий Чуйков  набрали по 31%, летчик Алексей Маресьев - 36%.
Гензе  призналась, что им также, как и в СМИ, звонят волгоградцы и задают подобные вопросы. Но потом рассказала, что все, что от них требовалось, они сделали. «У нас есть кураторы в Москве, с ними постоянно поддерживается связь,  для нас главное, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте». 
«А вы не спрашивали у ваших кураторов в  общественной палате России,  все-таки каким образом идет голосование, которое вызывает массу вопросов у людей?», - поинтересовались журналисты. 
«Да, такие вопросы задавали. Нам говорят, что это техническая выгрузка». Но объяснить, что  такое техническая выгрузка и как она влияет на голосование,   - Татьяна Гензе не смогла.
«Вы должны сами позвонить в общественную палату России в Москве и все узнать там», - сказала Гензе. Сама она призналась, отвечая на вопрос журналиста информагентства, что голосовала за Маресьева, так как он  для нее - образец мужества. 
Напомним, ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материалах «Внук маршала Чуйкова – волгоградцам: Алексей Маресьев не имеет никакого отношения к Сталинграду», «Волгоградский егерь - об утиной охоте с маршалом Советского Союза в пойме Дона», «Волгоградцы называют «фикцией» результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» - аэропортам».
Между  тем до окончания конкурса остается чуть более суток. Но волгоградцы по-прежнему звонят в редакцию и заявляют, что такое голосование – издевательство над многими жителями, которые при всем уважении к летчику Маресьеву не могут смириться с тем, если аэропорт Волгограда будет носить его имя.  Тысячи голосов, которые отдаются маршалам Жукову и Чуйкову, - говорят они,  – уходят, судя по всему, неизвестно куда. А сам факт, что процент голосующих стоит на одном месте вот уже две недели – просто вопиющ. Они рассматривают это как насмешку и издевательство над чувствами  сталинградцев-волгоградцев. Как и тот факт, что непонятным образом  буквально за ночь поменялась ситуация с голосованием, когда более двух недель лидировал маршал Василий Чуйков, а теперь -летчик Маресьев.  
Не смогла ответить на этот вопрос и Татьяна Гензе на сегодняшнем брифинге. Больше она рассуждала на тему патриотизма и как такие конкурсы важны...

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