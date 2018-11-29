



«Мы не имеем никакого отношения к подсчету голосов за присвоение имени нашему аэропорту. Все считает федеральный центр». Так заявила сегодня председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе на брифинге.

На вопрос журналиста ИА «Высота 102» - не считает ли сама Татьяна Николаевна пропорциональное голосование на сайте странным – ведь в течение полутора недель процент голосующих не меняется, меняется только количество самих респондентов, - она снова повторила, что «математических подсчетов не ведем».

Напомним, что и сегодня, после обновления на сайте «Великие имена России», цифры по-прежнему те же: маршалы Георгий Жуков и Василий Чуйков набрали по 31%, летчик Алексей Маресьев - 36%.

Гензе призналась, что им также, как и в СМИ, звонят волгоградцы и задают подобные вопросы. Но потом рассказала, что все, что от них требовалось, они сделали. «У нас есть кураторы в Москве, с ними постоянно поддерживается связь, для нас главное, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте».

«А вы не спрашивали у ваших кураторов в общественной палате России, все-таки каким образом идет голосование, которое вызывает массу вопросов у людей?», - поинтересовались журналисты.

«Да, такие вопросы задавали. Нам говорят, что это техническая выгрузка». Но объяснить, что такое техническая выгрузка и как она влияет на голосование, - Татьяна Гензе не смогла.

«Вы должны сами позвонить в общественную палату России в Москве и все узнать там», - сказала Гензе. Сама она призналась, отвечая на вопрос журналиста информагентства, что голосовала за Маресьева, так как он для нее - образец мужества.