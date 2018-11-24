Внук маршала Чуйкова – волгоградцам: Алексей Маресьев не имеет никакого отношения к Сталинграду





Руководитель Московского Фонда поддержки ветеранов войны и спорта, развития детско-юношеского спортивного движения имени маршала Василия Чуйкова Николай Чуйков обратился к жителям Сталинграда-Волгограда. ИА «Высота 102» публикует письмо внука прославленного полководца полностью.

«Уважаемые сталинградцы, потомки великих защитников волжской твердыни! К Вам обращается внук командующего 62 -8 гвардейской армии Василия Ивановича Чуйкова, Чуйков Николай Владимирович. Недавно я узнал о том, что в РФ проводится конкурс «Имена Победы», по результатам которого имя одного из конкурсантов будет присвоено Волгоградскому аэропорту. Более того, я знаю, что название Сталинград было отклонено властями по непонятным причинам. Напоминаю, что во Франции 167 объектов носит имя Сталина - это историческая реальность. И это не помешало Франции идти демократическим путем развития.

Вернемся к конкурсу. По Волгограду рассматривается три имени - Г.К. Жуков, А.П.Маресьев и В.И. Чуйков. Попытаюсь оценить значимость каждого из них относительно города Волгограда.

Георгий Константинович Жуков - прославленный советский полководец, автор и главный разработчик операции «Уран» - окружения группировки Паулюса силами 3-х фронтов. Главной стратегической операцией своей жизни считал Битву под Москвой. Об этом он лично высказался в интервью, данном Константину Симонову и показанному по ЦТ. Поэтому именем маршала Г.К. Жукова целесообразно назвать аэропорт Домодедово, в конкурсе которого имя Жукова также принимает участие.

Алексей Петрович Маресьев - известный советский летчик, который после тяжелого ранения и ампутации обеих ног остался верен своему долгу, продолжая летать на боевых истребителях. Борис Полевой написал о нем книгу «Повесть о настоящем человеке». Родился в городе Камышине. В Сталинградской битве участия не принимал. Свой подвиг совершил в городе Белгород, заслуг перед Волгоградом не имеет.

Василий Иванович Чуйков - командарм легендарной 62-й армии. Защитник Сталинграда с начала его героической обороны. Сумел подобрать ключи для противоборства непобедимой б-й армии Паулюса и удержать рубеж обороны 62-й армии до начала контрнаступления. Далее, со своими гвардейцами, ему довелось освобождать Украину, Польшу и наконец - брать Берлин. Именно на КП 8-й гвардейской Армии начальник штаба сухопутных войск генерал Кребс, сообщив о кончине Гитлера, услышал известную фразу: «Никаких переговоров! Только безоговорочная капитуляция!». А через несколько часов Чуйков принимал капитуляцию Берлинского гарнизона у генерал-лейтенанта Вейдлинга. Фактически на КП армии вершилась история Великой Отечественной войны. Сказать, что Чуйков любил свою армию, значит, ничего не сказать. Первая книга о ней была им написана в 1958 году. Называлась она «Армия массового героизма», где он описал подвиг своих гвардейцев. Уже после смерти деда генерал армии В.И. Варенников рассказывал мне, насколько трепетно он относился к ветеранам-сталинградцам. На протяжении долгих лет возглавляя совет ветеранов армии. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, он не оставил без внимания ни одну просьбу своих бывших подчиненных, стараясь помочь им и в мирной жизни. Солдаты отвечали взаимностью своему маршалу. Когда спецвагон с Чуйковым прибывал в Волгоград, его встречали тысячи ветеранов. Они на руках выносили из поезда своего любимого командарма, вспоминали со слезами на глазах всю тяжесть боев, вместе возлагали цветы к братским могилам, поминали павших товарищей и.т.д. Для Чуйкова Сталинградская битва явилась главным сражением жизни. В своих мемуарах он писал: «Есть в огромной России город, которому отдано мое сердце. Жизнь моя оказалась неразрывно связана с городом на Волге, который вошел в историю, как Сталинград».

Из письма В.И. Чуйкова в ЦК КПСС, июль 1981 года: «Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с просьбой: после моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в Сталинграде... С того места слышится рев волжских вод, залпы орудий и боль сталинградских руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал...». В 1982 году Чуйков пришел к своим солдатам. Пришел, чтобы остаться навсегда. Его хоронил весь Волгоград. Люди стояли живой цепью на протяжении движения похоронной процессии, а когда она подошла к подножью Мамаева кургана, ветераны 8 гв. Армии отстранили солдат и, взяв гром с телом командарма на руки, понесли его к месту погребения, тем самым выражая ему последние почести.

Дорогие cталинградцы, я прошу Вас не подаваться агитации некомпетентных людей. Почувствуйте зов своего сердца, вспомните, о чем рассказывали Ваши отцы и деды, и сделайте правильный выбор.

С глубоким уважением, Ваш Николай Чуйков.

Р.S. А все- таки зря власти города отказались присвоить аэропорту имя Сталина, ох как зря! Храни Вас Господь!».









Маршал Василий Чуйков в кругу семьи. Курсант военного училища Николай Чуйков - справа от деда. Фото из семейного архива маршала.