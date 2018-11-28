Общество

Волгоградцы называют «фикцией» результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» - аэропортам

Общество 28.11.2018 11:41
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28.11.2018 11:41


Волгоградцы «оборвали» телефоны в редакции ИА «Высота 102», выражая возмущение ходом и результатами голосования в конкурсе «Великие имена России». Повод для сомнения в честности и объективности голосования заключается в неизменном лидировании Алексея Маресьева, который уже несколько дней пребывает  на первом месте с постоянным, а потому подозрительным результатом – 36%. При этом не меняются цифры и у других претендентов на присвоение имени волгоградскому аэропорту – Георгия Жукова и Василия Чуйкова – по 31%. «Странно, такие же результаты в процентном отношении сохраняются, несмотря на увеличение количества проголосовавших. Когда таковых было 28 тысяч, у Маресьева было 36%, у Жукова и Чуйкова – по 31%. Теперь проголосовавших – почти 40 тысяч, но цифры в процентах совершенно не поменялись! Такого просто не может быть, а потому все это не вызывает никакого доверия», – заявили волгоградцы. 
Жалуются участники конкурса и на непрозрачность процедуры голосования. «Почему результаты голосования появляются не сразу, а обновляются лишь раз в сутки?», - задаются волгоградцы справедливым вопросом. «Если кто-то уже решил, какое имя будет носить аэропорт, не надо устраивать «шоу», привлекать к этому неравнодушных людей, чтобы потом представить свое личное решение как выбор волгоградцев. У нас не остается ничего иного, как считать такие результаты «фикцией», – резюмируют участники конкурса. 
Ранее, напомним, сотрудники музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде запустили в соцсетях акцию за присвоение городскому аэропорту имени маршала Василия Чуйкова.  Василий Иванович с первого и до последнего дня - участник Сталинградской битвы, Почетный гражданин города-героя Волгограда, это, считают в музее, достаточно для того, чтобы увековечить имя маршала в названии аэропорта. За Георгия Жукова и Василия Чуйкова также активно голосуют ученики и родители кадетских классов региона, педагогического лицея имени Федора Слипченко,  школьники, активисты  Фонда поддержки ветеранов войны и спорта, развития детско-юношеского спортивного  движения имени маршала Василия Чуйкова.  Однако никто из тысяч проголосовавших не понимает, куда "уходят" их голоса. 
Любопытно, что Василий Чуйков безоговорочно лидировал первые две недели, когда шло голосование. Однако ситуация поменялась едва ли не в один день, когда вперед вырвался Алексей Маресьев, который продолжает удерживать лидерство. Оскорбленные волгоградцы требуют прекратить это "бессмысленное" голосование, отказаться от идеи переименования аэропорта и оставить все как есть.

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