Волгоградцы называют «фикцией» результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» - аэропортам
Общество 28.11.2018 11:41
6908 35
28.11.2018 11:41
Волгоградцы «оборвали» телефоны в редакции ИА «Высота 102», выражая возмущение ходом и результатами голосования в конкурсе «Великие имена России». Повод для сомнения в честности и объективности голосования заключается в неизменном лидировании Алексея Маресьева, который уже несколько дней пребывает на первом месте с постоянным, а потому подозрительным результатом – 36%. При этом не меняются цифры и у других претендентов на присвоение имени волгоградскому аэропорту – Георгия Жукова и Василия Чуйкова – по 31%. «Странно, такие же результаты в процентном отношении сохраняются, несмотря на увеличение количества проголосовавших. Когда таковых было 28 тысяч, у Маресьева было 36%, у Жукова и Чуйкова – по 31%. Теперь проголосовавших – почти 40 тысяч, но цифры в процентах совершенно не поменялись! Такого просто не может быть, а потому все это не вызывает никакого доверия», – заявили волгоградцы.
Жалуются участники конкурса и на непрозрачность процедуры голосования. «Почему результаты голосования появляются не сразу, а обновляются лишь раз в сутки?», - задаются волгоградцы справедливым вопросом. «Если кто-то уже решил, какое имя будет носить аэропорт, не надо устраивать «шоу», привлекать к этому неравнодушных людей, чтобы потом представить свое личное решение как выбор волгоградцев. У нас не остается ничего иного, как считать такие результаты «фикцией», – резюмируют участники конкурса.
Ранее, напомним, сотрудники музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде запустили в соцсетях акцию за присвоение городскому аэропорту имени маршала Василия Чуйкова. Василий Иванович с первого и до последнего дня - участник Сталинградской битвы, Почетный гражданин города-героя Волгограда, это, считают в музее, достаточно для того, чтобы увековечить имя маршала в названии аэропорта. За Георгия Жукова и Василия Чуйкова также активно голосуют ученики и родители кадетских классов региона, педагогического лицея имени Федора Слипченко, школьники, активисты Фонда поддержки ветеранов войны и спорта, развития детско-юношеского спортивного движения имени маршала Василия Чуйкова. Однако никто из тысяч проголосовавших не понимает, куда "уходят" их голоса.
Любопытно, что Василий Чуйков безоговорочно лидировал первые две недели, когда шло голосование. Однако ситуация поменялась едва ли не в один день, когда вперед вырвался Алексей Маресьев, который продолжает удерживать лидерство. Оскорбленные волгоградцы требуют прекратить это "бессмысленное" голосование, отказаться от идеи переименования аэропорта и оставить все как есть.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29438 11
17.11.2018 16:54
14973 0
06.11.2018 16:04
15912 76
В Волгоградской области в связи с ухудшением погоды дорожники - в режиме повышенной готовности28.11.2018 11:30
В Волгоградской области приступили к ликвидации ГУПов28.11.2018 09:45
Династия химиков Гончаровых-Тришиных – 235 лет стажа на волгоградском «КАУСТИКе»!28.11.2018 09:42
Электричка "Волгоград-Волжский" взяла пассажиров в "заложники"28.11.2018 09:30
В Волгоградской области директор МУП делал закупки на деньги жителей27.11.2018 17:42
Волгоградский егерь - об утиной охоте с маршалом Советского Союза в пойме Дона27.11.2018 17:01
Без ограниченных возможностей: волгоградцы взяли золото на всероссийском конкурсе профмастерства27.11.2018 16:06
Офисы пенсионного фонда в Волгоградской области нуждаются в охране от террористических угроз27.11.2018 15:43
В Волгограде ожидают ухудшения погоды27.11.2018 14:10
Похвальный лист: волгоградского доктора поблагодарили за спасение ребенка в самолете27.11.2018 11:39
В Волгограде инвалида оставили без гаража27.11.2018 11:12
Волгоград дождался первого снега (ФОТОРЕПОРТАЖ)27.11.2018 09:45
В Волгограде на расчистку дорог от первого снега вышли десятки единиц техники27.11.2018 09:26
В Волгоградской области уменьшена величина прожиточного минимума для населения27.11.2018 09:08
Объединяя родителей и детей: в Волгограде прошел семинар «Семейный разговор»27.11.2018 08:50
Реклама