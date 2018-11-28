Как безопасно пользоваться банковской картой? ЭКСПЕРТ ОТВЕЧАЕТ

Финграмотность 28.11.2018 12:52
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28.11.2018 12:52
Информационное агентство «Высота 102» приступает к реализации нового проекта по финансовой грамотности «ЭКСПЕРТ ОТВЕЧАЕТ». Платежи и переводы, кредиты и вклады, выплаты и компенсации – всё, о чем вы хотели бы спросить, пишите на адрес [email protected]
В свою очередь мы будем отправлять ваши вопросы экспертам. Анонс следующей темы будем размещать в конце статьи.
Наиболее актуальной в последнее время для наших читателей стала тема безопасности пользования банковской картой. Статистика подтверждает, что, к сожалению, большая часть мошенничеств с банковскими картами успешно «проходит» по причине излишней доверчивости граждан.
Итак, что необходимо помнить, чтобы не пострадать от наиболее распространенных мошеннических способов отъема денег у населения? Отвечает заместитель управляющего Волгоградского отделения ПАО Сбербанк Наталья Газарян.
- Что делать, если по телефону звонит незнакомый человек, и, представляясь сотрудником банка, просит совершить активную операцию с картой?
- Поскольку карта - ключ доступа к вашему счету, к ней надо относиться также бережно, как к наличным. Важно помнить, что сотрудники банка никогда не просят клиентов назвать конфиденциальные сведения (полный номер карты, PIN- и СVС-коды и т.п.) и не требуют совершать активные операции с картами. Необходимо немедленно звонить в контактный центр Сбербанка на номер 900 (с мобильного телефона) или на номер, указанный на обратной стороне карты.
- Получила СМС якобы от банка с активной ссылкой. Надо ли её открывать?
- Нередко мошенники рассылают СМС и электронные письма, замаскированные под сообщения от банка. Их цель — получить доступ к вашему счёту. Поэтому важно уметь отличать официальные сообщения банка от писем мошенников. Как отличить?
Во-первых, у каждого банка есть определенный номер, с которого приходит СМС-рассылка. К примеру, Сбербанк отправляет СМС только с номеров 900 и 9000.
Сбербанк не отправляет также сообщения с формой для ввода ваших персональных данных, сообщения с просьбой подтвердить, обновить или предоставить персональные данные и не просит зайти в Сбербанк Онлайн по ссылке из письма.
- Как удержаться, если пришло СМС с интригующим содержанием «вы выиграли суперприз» со ссылкой, по которой обещают дополнительную информацию о выигрыше?
- Повторюсь, открывать ссылку от вызывающего недоверие отправителя не следует. При переходе по этой ссылке на ваш телефон или компьютер может загрузиться приложение с вирусным программным обеспечением, или вы попадете на сайт-ловушку, на котором под различными предлогами мошенники попытаются получить персональные данные: идентификатор и пароль для входа в интернет-банк, кодовое слово, номера банковских карт, ПИН-коды, CVV и другую информацию.
- В социальных сетях мне пообещали помощь в получении кредита. Причем даже с плохой кредитной историей. Это возможно?
- Нередко мошенники пишут вам в личку или просто публикуют где-нибудь объявление с обещаниями помощи в получении кредита, даже если вы в чёрном списке банков. Конечно, ни с каким кредитом они не собираются помогать. Им нужны только ваши персональные данные — скан-копии паспорта, СНИЛС, ИНН и т.п. С ними возможно, например, зарегистрировать на ваше имя электронный кошелёк и вывести через него незаконно полученные деньги. Можно даже оформить кредитку в каком-нибудь нетребовательном банке, и вам придётся долго доказывать, что вы тут ни при чём.
Чтобы понять, что это мошенничество, важно помнить, что никто «со стороны» не может повлиять на решение банка о выдаче кредита, а кредитные специалисты не пишут таких объявлений. Любые подобные предложения нужно игнорировать. Вы можете пожаловаться на пользователя социальной сети — и во ВКонтакте, и на Facebook, и в Одноклассниках есть соответствующая кнопка. Также написать банку в личку — со своей стороны мы тоже потребуем заблокировать мошенника.
Вы познакомились с рядом правил безопасности при пользовании банковскими картами. А теперь можете проверить себя, пройдя тест .
Нелишне еще раз напомнить о правилах безопасности держателей карт.
Уважаемые читатели! Ждем ваших вопросов о безопасном использовании мобильного банка и личного кабинета, а также снятию денег в банкомате, страхованию и установке лимитов по карте. Напомним, задавать вопросы можно по электронной почте [email protected]
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28.11.2018 12:52
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