Спорт

Лучшей на Первенстве России по гребле стала спортсменка из Волжского

Спорт 21.11.2018 15:00
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21.11.2018 15:00


Волжанка Дарья Гладкова стала лучшей на Первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской региональной общественной организации содействия развития гребли «ФСК «Сталинград», 16-летняя девушка на соревнованиях в Краснодаре боролась с 280 сильнейшими спортсменами из 29 регионов страны. 
На дистанции 200 метров воспитанница тренера Дмитрия Петрова обошла главных соперниц из Перми и Твери. Результат в 50,6 секунды обеспечил Дарье место в юниорской сборной России по гребле на байдарках и каноэ. Следующий старт — первенство Европы в 2019 году.


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