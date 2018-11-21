Лучшей на Первенстве России по гребле стала спортсменка из Волжского

Спорт 21.11.2018 15:00
749 4
21.11.2018 15:00
Волжанка Дарья Гладкова стала лучшей на Первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской региональной общественной организации содействия развития гребли «ФСК «Сталинград», 16-летняя девушка на соревнованиях в Краснодаре боролась с 280 сильнейшими спортсменами из 29 регионов страны.
На дистанции 200 метров воспитанница тренера Дмитрия Петрова обошла главных соперниц из Перми и Твери. Результат в 50,6 секунды обеспечил Дарье место в юниорской сборной России по гребле на байдарках и каноэ. Следующий старт — первенство Европы в 2019 году.
Реклама
Популярное по теме
10.11.2018 15:59
7680 0
10.11.2018 21:30
9052 0
28.10.2018 17:57
12620 0
«Ростелеком» пригласил юных фигуристов на соревнования мастеров за опытом20.11.2018 09:12
Волгоградский «Ротор» и "Томь" обошлись без голов18.11.2018 15:52
Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде в Сочи14.11.2018 20:56
Волгоградец, предсказавший победу России над Испанией на ЧМ, «проиграл» букмекерам14.11.2018 15:49
Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерами12.11.2018 14:21
Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золота12.11.2018 11:47
Матч волгоградского «Ротора» и курского "Авангарда" побил рекорд посещаемости10.11.2018 21:30
На последней минуте игры волгоградский «Ротор» вырвал победу у курского «Авангарда»10.11.2018 15:59
Лучшим бомбардиром турнира по мини-футболу признан сотрудник АО «КАУСТИК»09.11.2018 09:51
Волгоградское бездорожье: зрелищные гонки стартовали на берегу Волги05.11.2018 12:35
Волгоградский «Ротор» проиграл во Владивостоке "Лучу" по пенальти04.11.2018 10:04
В Волгограде на турнире памяти погибших сотрудников ФСБ школьники показали успехи в кудо03.11.2018 19:40
Первый в истории Волгограда матч мировой лиги по водному поло завершился победой сборной России03.11.2018 17:11
«Ротор» заплатит за игру с «Лучом» из Владивостока более 2 миллионов рублей02.11.2018 13:06
«Ротор» проиграл «Тамбову» на «Волгоград Арене» со счетом 1:228.10.2018 17:57
Реклама