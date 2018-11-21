Политика

Избранный от "ЕР" депутат Волгоградской гордумы оправдался за свой "побег" к ЛДПР

Политика 21.11.2018 10:39
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21.11.2018 10:39


Депутат Волгоградской городской думы Андрей Поплавский прокомментировал свое вступление во фракцию ЛДПР. Как сообщает ИА "Высота 102", нардеп, избранный в сентября в представительное собрание от «Единой России», считает, что не изменил собственным взглядам.
О регистрации фракции ЛДПР в начале заседания сообщил первый заместитель председателя гордумы Владлен Колесников. Он также зачитал список членов фракции либерал-демократов. В депутатское объединение вошли двое депутатов, избранных от партии Жириновского, и Поплавский. Независимый депутат Дмитрий Крылов сделал по этому поводу ремарку. Он заявил, что поступок Поплавского некрасивый по отношению к его избирателям, которые голосовали за него как за представителя "ЕР". Крылов также напомнил, что Поплавский участвовал в праймериз "ЕР".
За Поплавского вступился председательствующий на заседании Колесников, который заявил, что это право депутата вступать в какую-либо фракцию. Сам Поплавский пояснил, что ничего предосудительного в своем поступке не видит. Тем более что его коллеги по фракции ЛДПР - достойные люди. Он также напомнил, что не состоит в рядах партии "ЕР", а в думу был избран по одномандатному округу.
Напомним, что Поплавский в прошлый созыв гордумы прошел от КПРФ и состоял во фракции этой партии. В этом созыве думские коммунисты пока не имеют возможности создать объединение. Для регистрации политического сообщества внутри гордумы должно быть как минимум три человека. ОТ КПРФ в представительное собрание прошли только двое «слуг народа». Никто из депутатов, свободных от фракционных уз, желания войти в группу коммунистов не выразил.

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