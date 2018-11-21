Политика 21.11.2018 10:39
2870 17
21.11.2018 10:39
Депутат Волгоградской городской думы Андрей Поплавский прокомментировал свое вступление во фракцию ЛДПР. Как сообщает ИА "Высота 102", нардеп, избранный в сентября в представительное собрание от «Единой России», считает, что не изменил собственным взглядам.
О регистрации фракции ЛДПР в начале заседания сообщил первый заместитель председателя гордумы Владлен Колесников. Он также зачитал список членов фракции либерал-демократов. В депутатское объединение вошли двое депутатов, избранных от партии Жириновского, и Поплавский. Независимый депутат Дмитрий Крылов сделал по этому поводу ремарку. Он заявил, что поступок Поплавского некрасивый по отношению к его избирателям, которые голосовали за него как за представителя "ЕР". Крылов также напомнил, что Поплавский участвовал в праймериз "ЕР".
За Поплавского вступился председательствующий на заседании Колесников, который заявил, что это право депутата вступать в какую-либо фракцию. Сам Поплавский пояснил, что ничего предосудительного в своем поступке не видит. Тем более что его коллеги по фракции ЛДПР - достойные люди. Он также напомнил, что не состоит в рядах партии "ЕР", а в думу был избран по одномандатному округу.
Напомним, что Поплавский в прошлый созыв гордумы прошел от КПРФ и состоял во фракции этой партии. В этом созыве думские коммунисты пока не имеют возможности создать объединение. Для регистрации политического сообщества внутри гордумы должно быть как минимум три человека. ОТ КПРФ в представительное собрание прошли только двое «слуг народа». Никто из депутатов, свободных от фракционных уз, желания войти в группу коммунистов не выразил.
Реклама
Популярное по теме
03.11.2018 16:18
23802 0
08.11.2018 11:18
10359 55
17.11.2018 10:38
7882 0
В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троих20.11.2018 12:40
Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре19.11.2018 14:19
Лидера волгоградских коммунистов обвинили в предательстве18.11.2018 13:34
Волгоградские коммунисты выбрали лидера17.11.2018 23:23
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидера17.11.2018 10:38
Стерпится-слюбится: депутаты Волгоградской облдумы по-новому взглянули на старого защитника детей15.11.2018 15:44
Депутаты направляют отряд ревизоров в корпорацию развития Волгоградской области14.11.2018 11:22
У сторонников «партии власти» в Волгоградской области появился руководитель09.11.2018 13:20
В Волгограде бывший глава комитета по культуре займется отловом собак08.11.2018 11:18
Экс-депутат призналась, что нечестным путем стала самой богатой дамой в Волгоградской гордуме03.11.2018 16:18
Айфон, игровая приставка и блинница: чем «богат» обанкроченный волгоградский политик01.11.2018 14:40
На пост главы Городища Волгоградской области претендуют сразу две дамы30.10.2018 16:20
«Футболить» не стали: в Волгограде комитету-2018 меняют название, но не председателя29.10.2018 10:30
Откажусь, если захочу: депутаты Госдумы сами себе разрешили не брать доплату к пенсии26.10.2018 12:55
«С добрым утром!»: Волгоградские депутаты завтракают в хрустальном зале «Интуриста» в Краснодаре26.10.2018 08:58
Реклама