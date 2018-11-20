Экономика

Россельхозбанк: льготный режим кредитования обеспечил своевременное проведение сезонных работ

Экономика 20.11.2018 12:51
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20.11.2018 12:51


В Волгоградской области аграрии собрали хороший урожай. Высоким показателям способствовали меры государственной поддержки АПК и своевременное финансирование АО «Россельхозбанк» сезонных работ. Об условиях кредитования сельхозтоваропроизводителей ИА «Высота 102» рассказал директор Волгоградского филиала РСХБ Андрей Анатольевич Гавриленко.

— Андрей Анатольевич, на каких условиях банк предоставляет кредиты на проведение сезонных работ?
— В этом году аграрии своевременно провели сезонные работы, что позволило им обеспечить потребности в сельхозпродукции внутреннего рынка и увеличить объемы экспорта. Известно, что повышение качества сезонных работ и высокий урожай создают основу стабильного развития отрасли и укрепления экспортного потенциала. 
Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию этого направления. Банк снизил ставки по кредитам до минимально допустимого уровня. Кроме того, действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. 
Все это позволило аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.
Что касается цифр, то в текущем году Волгоградский филиал РСХБ предоставил аграриям на сезонно-полевые работы 3 млрд. В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель Волгоградского филиала РСХБ вырос на 8%. 
В наших планах продолжить кредитования сезонных работ и в следующем году. 
Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы полностью удовлетворить спрос заемщиков на данный вид кредитования. 

— Проведение сезонных работ требует соблюдения оптимальных сроков. Как долго банк рассматривает заявки от  сельхозтоваропроизводителей?
— В зависимости от сроков подготовки минимального пакета документов заемщиками, время рассмотрения заявок может варьироваться. Каждый случай индивидуален. В расчет идут многие факторы от финансового состояния клиента до обеспечения кредита залогом, если таковой требуется.
В 2019 году Россельхозбанк планирует сохранить позиции лидера в финансировании АПК Волгоградского региона и предоставить аграриям необходимый объем кредитных ресурсов.

— Какие виды обеспечения принимает банк по кредитам для заемщиков АПК?
— В своей практике Россельхозбанк использует все виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе залог недвижимого и движимого имущества, банковскую гарантию, гарантию Корпорации МСП, государственную гарантию субъекта Российской Федерации или гарантию муниципального образования.
Банк также принимает в залог имущество, обремененное правом залога банка (последующий залог) и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения. Всё это — виды залога и, как правило, они принимаются другими кредитными организациями в качестве дополнительного обеспечения. Россельхозбанк же берет их в качестве основного.
Кроме того, если говорить об инвестиционных кредитах, то существует ряд продуктов, предусматривающих приобретение техники за счет кредитных средств под их же залог, без предоставления дополнительного обеспечения.


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