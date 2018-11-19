Аналитика

В Волгограде жильцы залитого кипятком дома терпят бедствие

Аналитика 19.11.2018 20:05
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19.11.2018 20:05



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: жители многоэтажки страдают от густого пара и обезумевших тараканов, пожар на складе с туалетной бумагой, аптечные сети региона проверят и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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