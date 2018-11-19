Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре





Владимир Путин может дать ежегодную 14- ю пресс-конференцию в декабре, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, которые приводят заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что декабрьская пресс-конференция пройдет в привычном формате.

Большая пресс-конференция президента Путина всегда вызывает интерес СМИ со всего мира. Журналисты из Волгоградской области наряду с коллегами из других регионов России принимают участие в мероприятии ежегодно. Однако получить возможность задать вопрос президенту не так просто. Так, в прошлом году, как сообщало ИА «Высота 102», главный редактор газеты «Авангард» Новоаннинского района Волгоградской области Николай Степыгин с большим трудом смог попасть в переполненный зал, где проходило мероприятие.