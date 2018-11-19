Политика

Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Политика 19.11.2018 14:19
271 10
19.11.2018 14:19


Владимир Путин может дать ежегодную 14- ю пресс-конференцию в декабре, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, которые приводят заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что декабрьская пресс-конференция пройдет в привычном формате. 
Большая пресс-конференция президента Путина всегда вызывает интерес СМИ со всего мира. Журналисты из Волгоградской области наряду с коллегами из других регионов России принимают участие в мероприятии ежегодно. Однако получить возможность задать вопрос президенту не так просто. Так, в прошлом году, как сообщало ИА «Высота 102», главный редактор газеты «Авангард» Новоаннинского района Волгоградской области Николай Степыгин с большим трудом смог попасть в переполненный зал, где проходило мероприятие.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Обманутый "Первым каналом" депутат Госдумы Хинштейн пригрозил чиновникам Волгоградской области уголовным делом
16.11.2018 18:48
73735 10
Экс-депутат призналась, что нечестным путем стала самой богатой дамой в Волгоградской гордуме
03.11.2018 16:18
23656 0
В Волгограде бывший глава комитета по культуре займется отловом собак
08.11.2018 11:18
10309 55
Политика
18.11.2018 13:34
Политика 18.11.2018 13:34
6164 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.11.2018 23:23
Политика 17.11.2018 23:23
17211 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.11.2018 10:38
Политика 17.11.2018 10:38
7754 0 Обсудить

0
Далее
Политика
16.11.2018 18:48
Политика 16.11.2018 18:48
73735 10 Обсудить

0
Далее
Политика
16.11.2018 10:39
Политика 16.11.2018 10:39
7498 27 Обсудить

0
Далее
Политика
15.11.2018 15:44
Политика 15.11.2018 15:44
6674 12 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2018 11:22
Политика 14.11.2018 11:22
4810 12 Обсудить

0
Далее
Политика
09.11.2018 13:20
Политика 09.11.2018 13:20
8342 25 Обсудить

0
Далее
Политика
08.11.2018 11:18
Политика 08.11.2018 11:18
10309 55 Обсудить

0
Далее
Политика
03.11.2018 16:18
Политика 03.11.2018 16:18
23656 0 Обсудить

0
Далее
Политика
01.11.2018 14:40
Политика 01.11.2018 14:40
9179 27 Обсудить

0
Далее
Политика
30.10.2018 16:20
Политика 30.10.2018 16:20
9234 16 Обсудить

0
Далее
Политика
29.10.2018 10:30
Политика 29.10.2018 10:30
5075 18 Обсудить

0
Далее
Политика
26.10.2018 12:55
Политика 26.10.2018 12:55
6805 14 Обсудить

0
Далее
Политика
26.10.2018 08:58
Политика 26.10.2018 08:58
3235 12 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:59
В Волгограде тушат пожар на складе туалетной бумагиСмотреть фотографии
14:32
В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отцаСмотреть фотографии
14:19
Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабреСмотреть фотографии
13:50
Супердевочка из Волжского попала в Книгу рекордов РоссииСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом изъято около 100 кг контрабандной черной и красной икрыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Волгоградская область примет на временное проживание 1 тысячу иностранцевСмотреть фотографии
11:50
Суд подтвердил решение о приостановке работы полигона опасных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области проанализируют цены на лекарстваСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде задержали лжериелторов, которые «сдали» квартир на 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде снесут павильон «Ты это, заходи если че»Смотреть фотографии
10:47
Очередная УК в Волгограде и ее руководитель заплатят 150 000 рублей штрафа за плохую работуСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде число жертв в крупном ДТП на трассе-"убийце" выросло до пяти человекСмотреть фотографии
10:15
Новые жилые районы в Котельниково Волгоградской области обеспечивают современными коммуникациямиСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде 500 пациентов областной больницы эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде квартиру умершей пенсионерки обманом увели у муниципалитетаСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде отмечают 76-годовщину начала операции "Уран" под СталинградомСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области МУП незаконно качало воду из артезианских скважинСмотреть фотографии
18:20
В Волжском за выходные один подросток скончался, другой получил сильнейшие ожогиСмотреть фотографии
17:40
"Он украл то, что спасло меня от смерти": волгоградский лже-писатель посягнул на Родину-матьСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Волгоградский «Ротор» и "Томь" обошлись без головСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапсаСмотреть фотографии
15:25
Скандально известного застройщика «Парка Европейского» в Волгограде хотят вывести из банкротстваСмотреть фотографии
13:34
Лидера волгоградских коммунистов обвинили в предательствеСмотреть фотографии
13:31
В частном секторе Советского района Волгограда горе-строители повредили газопроводСмотреть фотографии
12:02
Под Волгоградом собаки насмерть загрызли мужчинуСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области коллекторы разослали «письма счастья» должникам фонда капремонтаСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области потерявшая в пожаре дом семья сгорела в банеСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде пешехода на тротуаре снес автомобильСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде две пассажирки такси попали в больницуСмотреть фотографии
10:01
«Мусорный» регоператор Волгоградской области выделил 150 миллионов рублей для сбора денег с населенияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 