Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Политика 19.11.2018 14:19
271 10
19.11.2018 14:19
Владимир Путин может дать ежегодную 14- ю пресс-конференцию в декабре, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, которые приводят заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что декабрьская пресс-конференция пройдет в привычном формате.
Большая пресс-конференция президента Путина всегда вызывает интерес СМИ со всего мира. Журналисты из Волгоградской области наряду с коллегами из других регионов России принимают участие в мероприятии ежегодно. Однако получить возможность задать вопрос президенту не так просто. Так, в прошлом году, как сообщало ИА «Высота 102», главный редактор газеты «Авангард» Новоаннинского района Волгоградской области Николай Степыгин с большим трудом смог попасть в переполненный зал, где проходило мероприятие.
Реклама
Популярное по теме
03.11.2018 16:18
23656 0
08.11.2018 11:18
10309 55
Лидера волгоградских коммунистов обвинили в предательстве18.11.2018 13:34
Волгоградские коммунисты выбрали лидера17.11.2018 23:23
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидера17.11.2018 10:38
Обманутый "Первым каналом" депутат Госдумы Хинштейн пригрозил чиновникам Волгоградской области уголовным делом16.11.2018 18:48
Бюджет Волгоградской области на 2019 год заставил трепетать единороссов16.11.2018 10:39
Стерпится-слюбится: депутаты Волгоградской облдумы по-новому взглянули на старого защитника детей15.11.2018 15:44
Депутаты направляют отряд ревизоров в корпорацию развития Волгоградской области14.11.2018 11:22
У сторонников «партии власти» в Волгоградской области появился руководитель09.11.2018 13:20
В Волгограде бывший глава комитета по культуре займется отловом собак08.11.2018 11:18
Экс-депутат призналась, что нечестным путем стала самой богатой дамой в Волгоградской гордуме03.11.2018 16:18
Айфон, игровая приставка и блинница: чем «богат» обанкроченный волгоградский политик01.11.2018 14:40
На пост главы Городища Волгоградской области претендуют сразу две дамы30.10.2018 16:20
«Футболить» не стали: в Волгограде комитету-2018 меняют название, но не председателя29.10.2018 10:30
Откажусь, если захочу: депутаты Госдумы сами себе разрешили не брать доплату к пенсии26.10.2018 12:55
«С добрым утром!»: Волгоградские депутаты завтракают в хрустальном зале «Интуриста» в Краснодаре26.10.2018 08:58
Реклама