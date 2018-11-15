Впервые за последние годы ежегодный отчет о работе уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области депутаты оценили как добротный. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В 2016-2017 годах областные законодатели жестко критиковали омбудсмена Болдыреву за формальный подход к подготовке доклада и к самой работе. На государственной службе в роли защитника прав детей она находится с 2010 года. В последние годы кулуарно в стенах администрации области и регпарламента не раз обсуждалась возможная отставка уполномоченного. Однако в декабре 2017 года тучи над чиновницей развеялись – губернатор внес в облдуму кандидатуру Болдыревой для переназначения на новый пятилетний срок работы. Думцы с предложением согласились. Возможно, так совпало, но претензий к деятельности омбудсмена теперь у народных избранников нет. А если и есть, то по какой-то причине они не стали их озвучивать.

Саму речь выступавшей далеко не все депутаты слушали внимательно. Кто-то вполголоса вел оживленные беседы с коллегами, кто-то делал фото для соцсетей, кто-то переписывался в мессенджерах, а кто-то едва не уснул. Председатель думского комитета по здравоохранению Наталья Семенова на посторонние занятия не отвлекалась. Она призналась, что получила истинное удовольствие от заслушанного отчета. «От всего медицинского сообщества меня просили передать слова благодарности за работу, которую вы (Нина Болдырева, – прим.ред.) ведете со здравоохранением. Спасибо вам», - с улыбкой заметила депутат.

К мнению предыдущего докладчика присоединился и зампредседателя облдумы Сергей Булгаков. Он обратил внимание омбудсмена и коллег на модную среди молодежи идеологию, основанную на бандитских «понятиях». Нина Болдырева заявила, что ей эта проблема известна. Данное течение распространено в соседних регионах, но и в Волгоградской области, по словам омбудсмена, есть ее отголоски. Омбудсмен даже выступила с инициативой (правда, непонятно кому адресованной) – запретить на федеральных телеканалах программы, которые подогревают интерес детей к тюремной романтике. У председателя парламентского комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяны Бухтиной тоже были заготовлены слова благодарности – своей активной работой Болдырева, оказывается, поспособствовала снижению статистики по изъятию детей из семей.

В докладе Нины Болдыревой прозвучало, что в 2015 году из семей в Волгоградской области в рамках ст.77

Семейного кодекса РФ - «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью» - забрали 80 несовершеннолетних. В 2016-ом – 39 детей, в 2017-ом – только 9. В 2017 году уполномоченному поступило свыше 1500 обращений. На первом месте - жалобы по вопросам семейного права, которых оказалось больше всего. Также омбудсмену сообщают о фактах нарушений прав маленьких граждан при оказании медицинской помощи, обеспечении социальными льготами, по вопросам образования и жилья для детей-сирот.