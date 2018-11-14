Расследования

В обществе рыболовов и охотников незаконно раздавали разрешения на отстрел зверей в Волгоградской области

Расследования 14.11.2018 13:08
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14.11.2018 13:08


В Волгограде на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной организации охоты с причинением ущерба природным ресурсам в сумме свыше 26 млн рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  в период с 27 августа 2007 года до 27 августа 2017 года общественная организация – Волгоградское областное общество охотников и рыболовов (ОО – ВООО и Р) была наделена правом пользования охотничьими ресурсами на территории 40 охотничьих угодий Волгоградской области на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром и договоров о предоставлении в пользование соответствующей территории или акватории.
После истечения срока указанных лицензий на пользование животным миром  охотхозяйственные соглашения с комитетом природных ресурсов, лестного, хозяйства и экологии Волгоградской области не заключались.
Вместе с тем, несмотря на отсутствие права на пользование охотничьими ресурсами в период с 05 октября 2017 года по 13 февраля 2018 года общественной организацией осуществлялась незаконная выдача гражданам разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевок на предоставление услуг в сфере охотничье-рыболовного хозяйства. 
Ущерб природным ресурсам, причиненный в результате добычи по выданным общественной организацией при отсутствии законных оснований 5 тысячам разрешений, превысил 26 млн рублей. Уголовное дело расследуется СО-4 УМВД России по Волгограду.
Ход расследования уголовного деля взят прокуратурой Центрального района Волгограда на контроль. Кроме того, по инициативе прокуратуры Центрального района Волгограда постановлением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области общественная организация привлечена к административной ответственности по ч.3 ст.8.27 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира) с назначением наказания в виде штрафа в размере 75 тыс рублей.
В настоящее время пользование охотничьими угодьями осуществляется на законных основаниях. 

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