Борьба с коррупцией

В Волгограде жителю Ставрополья за дачу взятки в 500 рублей «светит» до года колонии

Борьба с коррупцией 13.11.2018 12:29
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13.11.2018 12:29


В Волгограде пошел под суд  34-летний житель Ставропольского края, обвиняемый в  покушении на дачу взятки. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре, в октябре 2018 года  он решил помочь своему знакомому, которого сотрудники транспортной полиции пригласили в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении: тот проживал на территории региона  без регистрации. 
В целях несоставления административного протокола и непривлечения  к административной ответственности, мужчина передал сотруднику полиции Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте взятку  в размере 500 рублей. Однако сотрудник полиции деньги брать отказался.
Санкция статьи за совершение преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. 

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