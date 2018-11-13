Борьба с коррупцией 13.11.2018 12:29
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13.11.2018 12:29
В Волгограде пошел под суд 34-летний житель Ставропольского края, обвиняемый в покушении на дачу взятки. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре, в октябре 2018 года он решил помочь своему знакомому, которого сотрудники транспортной полиции пригласили в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении: тот проживал на территории региона без регистрации.
В целях несоставления административного протокола и непривлечения к административной ответственности, мужчина передал сотруднику полиции Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте взятку в размере 500 рублей. Однако сотрудник полиции деньги брать отказался.
Санкция статьи за совершение преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
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