Юные артиллеристы Волгоградской области блеснут знаниями истории Сталинградской битвы

Во дворе Дома ветеранов на Центральной набережной Волгограда готовится артиллерийская позиция на базе 76-мм орудия ЗиС-3, где выставят экспозиции наград СССР и Российской Федерации, стрелкового вооружения и подготовят класс для занятия топографией. Здесь откроется конкурсная площадка по проверке знаний юношей и девушек по истории артиллерии России и СССР. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском областном совете ветеранов, в конкурсе, посвященном 76-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом и Дню артиллерии, примут участие юнармейцы, кадеты, воспитанники патриотических объединений области – всего 31 команда из районов области.

Конкурс продлится 2 дня, 15 и 16 ноября, и пройдет в форме станционной игры: команды пройдут по таким конкурсным площадкам, как артиллерийское вооружение, стрелковое вооружение артиллерийского расчета, история артиллерии СССР и России, военные награды СССР и России, топография.

Участники встретятся с ветеранами ракетных войск и артиллерии, среди которых - инспектор министерства обороны РФ, генерал-майор в отставке Иван Николаевич Лыга , возглавлявший в свое время учебный центр ракетных войск стратегического назначения в г. Капустин Яр, генерал-майор Владимир Васильевич Россомахин, руководивший штабом Среднеазиатского военного округа.

Справка: Впервые праздник «День артиллерии» был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.10.44 года как ежегодный и празднуется 19 ноября. Именно в этот день в 1942 году, с мощной артиллерийской подготовки Красной Армии, началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы. В ознаменование успеха Сталинградской битвы, послужившей началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй Мировой войны в целом, учитывая решающее значение и боевые заслуги артиллерии Красной Армии на всех фронтах Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был учрежден праздник «День артиллерии». С ноября 1964 года отмечается как «День ракетных войск и артиллерии».



