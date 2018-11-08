В Волгограде в частном секторе свалки уничтожают огнем

Экология 08.11.2018 15:12
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08.11.2018 15:12
Свалка бытовых отходов сегодня загорелась в частном секторе в Краснооктябрьском районе. Как сообщили "Высоте 102" очевидцы, кучи мусора горят вблизи жилых домов, однако их жители активности не проявляют. "Ликвидировать возгорание никто не пытается, что наводит на мысль, что мусор подожгли намеренно", - предположили горожане, которые прислали фотоматериалы в редакцию. Около свалки видны следы прежних пожаров, что свидетельствует о том, что мусор здесь горит часто.
Отметим, что эта свалка находится недалеко от Второй продольной и улицы Кубинской, по которой летом этого года курсировали автобусы-шаттлы с болельщиками ЧМ-2018.
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