В Волгограде подняли четыре главных колокола на звоницу храма Александра Невского





Сегодня, в православный праздник Казанской иконы Божией Матери на звоницу собора Александра Невского в Волгограде начали поднимать четыре главных колокола. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», четыре колокола установят на высоте более 30 метров с помощью самоходного крана большой грузоподъемности.









Главный благовестник весом 12 тонн и диаметром основания 2,7 метра, а также три средних колокола в 4,8 тонны, 2,4 тонны и 1,2 тонны с мая были выставлены на площади Павших Борцов. Затем предстоит монтаж несущих балок и водружение на них колоколов. После этого звонницу украсит купол.









Первый красивый перезвон с храма Александра Невского разойдется по всему Волгограду уже в начале декабря.

Всего на соборе будет установлено 18 бронзовых колоколов общим весом 21,9 тонны (их вес варьируется от 12 тонн до 4 килограммов), они изготовлены в апреле 2018 года на Ярославском заводе братьев Шуваловых по старинным технологиям российских мастеров литейного дела. В настоящее время продолжается кирпичная кладка «тела» собора и колокольни.









Средний уровень стен уже составляет порядка 25 метров, кладка звонницы идет на 30-метровой отметке. Установлены все окна первого яруса, завершается монтаж окон второго яруса, ведется устройство медной кровли. Идет подготовительная работа к оформлению внутреннего убранства, над созданием которого трудится ООО «Павловская Мастерская» под руководством архитектора и иконописца Дмитрия Хартунга.









Открытие собора намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Строительство ведется на добровольные пожертвования, всем миром. Попечительский совет по предложению митрополита Германа возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Накануне глава региона побывал на строительной площадке и ознакомился с ходом работ.







