В Волгограде расскажут истории разбитых и счастливых сердец

Настроиться на лиричное настроение предлагает волгоградцам и гостям города музей-заповедник «Старая Сарепта». Сегодня, накануне Дня народного единства, здесь пройдет «Романтическая прогулка по Сарепте». Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике, гости отправятся в путешествие по немецкому поселению сквозь время и историю, узнают, как сарептяне заключали брак 200 лет назад, услышат истории разбитых и счастливых сердец и получат сарептские пряники с романтичными предсказаниями в одном из подземелий XVIII века.

А вечером в немецкой кирхе состоится первый в Волгограде в новом сезоне концерт лауреатов международных и всероссийских конкурсов органиста Владимира Королевского из г. Сочи и пианистки Вероники Лобаревой из Казани. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса, Луи Вьерна, Сергея Прокофьева, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина и Владимира Королевского «Концертная фантазия на темы оперы «Порги и Бесс» для рояля и органа» и другие.