В Волгограде расскажут истории разбитых и счастливых сердец

Культура 03.11.2018 11:39
702 0
03.11.2018 11:39
Настроиться на лиричное настроение предлагает волгоградцам и гостям города музей-заповедник «Старая Сарепта». Сегодня, накануне Дня народного единства, здесь пройдет «Романтическая прогулка по Сарепте». Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике, гости отправятся в путешествие по немецкому поселению сквозь время и историю, узнают, как сарептяне заключали брак 200 лет назад, услышат истории разбитых и счастливых сердец и получат сарептские пряники с романтичными предсказаниями в одном из подземелий XVIII века.
А вечером в немецкой кирхе состоится первый в Волгограде в новом сезоне концерт лауреатов международных и всероссийских конкурсов органиста Владимира Королевского из г. Сочи и пианистки Вероники Лобаревой из Казани. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса, Луи Вьерна, Сергея Прокофьева, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина и Владимира Королевского «Концертная фантазия на темы оперы «Порги и Бесс» для рояля и органа» и другие.
Реклама
Популярное по теме
07.10.2018 20:15
10541 0
05.10.2018 12:21
6448 4
23.10.2018 14:43
9668 3
Золотые имена: На 100-летие главного поэта Волгограда приедет его семья из Москвы23.10.2018 14:43
В Волгограде музей имени Машкова дарит билеты во французские замки Луары17.10.2018 16:50
Назад к истории: строители начали крушить «новодел» в здании пожарной каланчи в центре Волгограда12.10.2018 12:54
Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезон07.10.2018 20:15
Скоро станет музеем: Знаменитую пожарную каланчу в Волгограде одевают в леса05.10.2018 12:21
Культурное наследие: В Волгоградской области назвали территории народных художественных промыслов02.10.2018 09:02
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"30.09.2018 09:06
Евровидение наоборот: волгоградские фольклористы показали класс на международном фестивале в Санкт-Петербурге28.09.2018 16:51
Малая родина: Историческую Бекетовку в Волгограде предлагают сделать музеем под открытым небом25.09.2018 16:01
Волгоградские артисты споют на фестивале в Санкт-Петербурге перед Валентиной Терешковой25.09.2018 13:35
Возвращение Золотой Орды: в Волгограде откроют выставку с редкими экспонатами25.09.2018 10:50
На фестивале в музее-заповеднике «Старая Сарепта» волгоградцам покажут горчичную птицу счастья22.09.2018 09:21
Назначен новый директор музея-заповедника «Сталинградская битва»05.09.2018 15:51
Всемирно известной стоянкой первобытного человека в Волгограде заинтересовались ученые Санкт-Петербурга30.08.2018 12:33
В Волгограде стены Александро-Невского собора распишут 40 мастеров20.08.2018 17:03
Реклама