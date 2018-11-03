Культура

В Волгограде расскажут истории разбитых и счастливых сердец

Культура 03.11.2018 11:39
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03.11.2018 11:39


Настроиться на лиричное настроение предлагает волгоградцам и гостям города музей-заповедник «Старая Сарепта». Сегодня, накануне Дня народного единства,  здесь пройдет «Романтическая прогулка по Сарепте». Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике, гости отправятся в путешествие по немецкому поселению сквозь время и историю, узнают, как сарептяне заключали брак 200 лет назад, услышат истории разбитых и счастливых сердец и получат сарептские пряники с романтичными предсказаниями в одном из подземелий XVIII века. 
А вечером в немецкой кирхе состоится первый в Волгограде в новом сезоне концерт лауреатов международных и всероссийских конкурсов органиста Владимира Королевского из г. Сочи и пианистки Вероники Лобаревой из  Казани.  Прозвучат произведения Петра Чайковского,  Роберта Шумана,  Иоганнеса Брамса, Луи Вьерна, Сергея Прокофьева, Иоганна Себастьяна Баха,  Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина и Владимира Королевского «Концертная фантазия на темы оперы «Порги и Бесс» для рояля и органа» и другие.

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