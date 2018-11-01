Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджеты





Более 1,6 миллиарда рублей выплатило в бюджеты всех уровней АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») в период с января по сентябрь 2018 года. Это на 42,3% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, за девять месяцев нынешнего года крупнейшее на Юге России химическое предприятие пополнило федеральную казну на 709,7 млн рублей (рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 44,2%), в консолидированный (региональный и местный) бюджет перечислено 892,7 млн рублей (рост – 40,8%).

Благодаря стабильной работе предприятие обеспечило рост платежей практически по всем видам налогов – в частности, налога на прибыль уплачено на 73% больше, НДС – на 39%, НДФЛ – на 11,6%.

В целом с января по сентябрь этого года три предприятия, входящие в группу «НИКОХИМ» и работающие на промышленной площадке в Волгограде, - АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг» (производство магниевых соединений и противогололёдных материалов) и ООО «МагМайн» (геологоразведка и добыча каменной соли и бишофита) совокупно перечислили в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 2 миллиардов 210 миллионов рублей.