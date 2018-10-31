Идея организовать выставку редких фотографий детей до- и послевоенного Сталинграда родилась у волгоградского педагога. Заслуженный учитель России, директор центра дополнительного образования «Олимпия» Галина Егорова, которая плотно сотрудничает с общественной организацией «Дети Сталинграда», недавно поймала себя на мысли: фотографий Сталинграда 30-х годов и первых лет после войны в открытом доступе практически нет. «Мы часто проводим в школах различные мероприятия с детьми Сталинграда, которые делятся своими воспоминаниями об ужасах войны. Сегодняшние школьники живут в эпоху гаджетов и мыслят клипами – им нужны картинки, нужна визуализация. Кроме того, снимки тех лет – это живая, правдивая история нашего города», - говорит Галина Викторовна.
Волгоградским школьникам на уроках мужества, рассказывая о жизни в Сталинграде, общественники зачастую показывают фотографии совершенно из других городов. «Мы занялись поиском снимков, сделанных в нашем городе. Их, к сожалению, не так много, но они есть. Любопытно смотреть на фото сталинградской детворы, сделанные до войны. Опрятные, хорошо одетые, крепкие девчонки и мальчишки – можно долго всматриваться в их лица, одежду, подмечать детали быта и нравов тех лет. Уверена, это будет любопытно и нашим современным школьникам», - считает Галина Егорова.
Пройдет всего несколько лет и живых свидетелей войны не останется – поделиться воспоминаниями будет не кому. Поэтому Галина Егорова вместе с областной общественной организацией «Дети Сталинграда» просит откликнуться всех волгоградцев, в семейных архивах которых есть уникальные фотографии города 30-40-х годов прошлого века, на которых, в том числе, запечатлены маленькие сталинградцы.
«Мы планируем провести фотовыставку под рабочим названием «Дети Сталинграда: до и после». Уверена, что коренным сталинградцам-волгоградцам есть чем поделиться. Это будет хороший добрый проект, соавторами которого станут сами горожане», - заключила Галина Егорова.
В подборке педагога уже есть пара десятков снимков, которые станут экспонатами выставки. Среди архивных снимков – фотографии из личного архива самой Галины Егоровой – коренной сталинградки, оба деда которой воевали в Великой Отечественной войне. Ряд фотографий предоставлены Олегом Ширяевым – бывшим конструктором ВГТЗ, семьями известного советского лингвиста-слависта Олега Трубачева и кинорежиссера Элема Климова, родившихся в Сталинграде.
По инициативе Галины Егоровой в Волгограде реализовано немало получивших известность социально-культурных проектов. Так, 11 лет назад она стояла у истоков создания в городе Дней русского языка имени Олега Трубачева. В рамках этого фестиваля школьники участвуют в конкурсах чтецов, каллиграфии, готовят свои исследовательские работы. Образовательный проект был замечен на федеральном уровне, после чего День русского языка был утвержден в качестве Государственного праздника. Его отмечают в день рождения Пушкина 6 июня.
В этом году при активном участии Галины Егоровой и общественной организации «Дети «Сталинграда» состоялась первая персональная выставка 80-летнего волгоградского художника Льва Тырина. На средства спонсоров в настоящее время готовится к изданию альбом его работ, посвященных военному Сталинграду. В ближайшее время состоится презентация каталога, а также выставка «мирных» картин художника.
Контакты для связи с Галиной Егоровой по вопросу о проведении фотовыставки «Дети Сталинграда: до и после»: [email protected], 89023614610.