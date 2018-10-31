Идея организовать выставку редких фотографий детей до- и послевоенного Сталинграда родилась у волгоградского педагога. Заслуженный учитель России, директор центра дополнительного образования «Олимпия» Галина Егорова, которая плотно сотрудничает с общественной организацией «Дети Сталинграда», недавно поймала себя на мысли: фотографий Сталинграда 30-х годов и первых лет после войны в открытом доступе практически нет. «Мы часто проводим в школах различные мероприятия с детьми Сталинграда, которые делятся своими воспоминаниями об ужасах войны. Сегодняшние школьники живут в эпоху гаджетов и мыслят клипами – им нужны картинки, нужна визуализация. Кроме того, снимки тех лет – это живая, правдивая история нашего города», - говорит Галина Викторовна.





Волгоградским школьникам на уроках мужества, рассказывая о жизни в Сталинграде, общественники зачастую показывают фотографии совершенно из других городов. «Мы занялись поиском снимков, сделанных в нашем городе. Их, к сожалению, не так много, но они есть. Любопытно смотреть на фото сталинградской детворы, сделанные до войны. Опрятные, хорошо одетые, крепкие девчонки и мальчишки – можно долго всматриваться в их лица, одежду, подмечать детали быта и нравов тех лет. Уверена, это будет любопытно и нашим современным школьникам», - считает Галина Егорова.





Пройдет всего несколько лет и живых свидетелей войны не останется – поделиться воспоминаниями будет не кому. Поэтому Галина Егорова вместе с областной общественной организацией «Дети Сталинграда» просит откликнуться всех волгоградцев, в семейных архивах которых есть уникальные фотографии города 30-40-х годов прошлого века, на которых, в том числе, запечатлены маленькие сталинградцы.

«Мы планируем провести фотовыставку под рабочим названием «Дети Сталинграда: до и после». Уверена, что коренным сталинградцам-волгоградцам есть чем поделиться. Это будет хороший добрый проект, соавторами которого станут сами горожане», - заключила Галина Егорова.



