От Сталинграда - до Великой Победы
Фото из архива Галины Егоровой.

Бросаем клич: волгоградцев призывают стать соавторами уникальной фотовыставки о сталинградском детстве

От Сталинграда - до Великой Победы 31.10.2018 10:19
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31.10.2018 10:19


Идея организовать выставку редких фотографий детей до- и послевоенного Сталинграда родилась у волгоградского педагога. Заслуженный учитель России, директор центра дополнительного образования «Олимпия» Галина Егорова, которая плотно сотрудничает с общественной организацией «Дети Сталинграда», недавно поймала себя на мысли: фотографий Сталинграда 30-х годов и первых лет после войны в открытом доступе практически нет. «Мы часто проводим в школах различные мероприятия с детьми Сталинграда, которые делятся своими воспоминаниями об ужасах войны. Сегодняшние школьники живут в эпоху гаджетов и мыслят клипами – им нужны картинки, нужна визуализация. Кроме того, снимки тех лет – это живая, правдивая история нашего города», - говорит Галина Викторовна. 
Фото из архива Галины Егоровой.
31октября10:19
Фото из архива Галины Егоровой.

Волгоградским школьникам на уроках мужества, рассказывая о жизни в Сталинграде, общественники зачастую показывают фотографии совершенно из других городов. «Мы занялись поиском снимков, сделанных  в нашем городе. Их, к сожалению, не так много, но они есть. Любопытно смотреть на фото сталинградской детворы, сделанные до войны. Опрятные, хорошо одетые, крепкие  девчонки и мальчишки – можно долго всматриваться в их лица, одежду, подмечать детали быта и нравов тех лет. Уверена, это будет любопытно и нашим современным школьникам», - считает Галина Егорова.
Фото из архива бывшего конструктора ВГТЗ Олега Ширяева.
31октября10:19
Фото из архива бывшего конструктора ВГТЗ Олега Ширяева.

Пройдет всего несколько лет и живых свидетелей войны не останется – поделиться воспоминаниями будет не кому. Поэтому Галина Егорова вместе с областной общественной организацией «Дети Сталинграда» просит откликнуться всех волгоградцев, в семейных архивах которых есть уникальные фотографии города 30-40-х годов прошлого века, на которых, в  том числе, запечатлены маленькие сталинградцы. 
«Мы планируем провести фотовыставку под рабочим названием «Дети Сталинграда: до и после». Уверена, что коренным сталинградцам-волгоградцам есть чем поделиться. Это будет хороший добрый проект, соавторами которого станут сами горожане», - заключила Галина Егорова.
Олег Трубачев - будущий академик РАН. Сталинград, 1930-ые гг.
31октября10:19
Олег Трубачев - будущий академик РАН. Сталинград, 1930-ые гг.

В подборке педагога уже есть пара десятков снимков, которые станут экспонатами выставки. Среди архивных снимков – фотографии из личного архива самой Галины Егоровой – коренной сталинградки, оба деда которой воевали в Великой Отечественной войне. Ряд фотографий предоставлены Олегом Ширяевым – бывшим конструктором ВГТЗ, семьями известного советского лингвиста-слависта Олега Трубачева и кинорежиссера Элема Климова, родившихся  в Сталинграде.
По инициативе Галины Егоровой в Волгограде реализовано немало получивших известность социально-культурных проектов. Так, 11 лет назад она стояла у истоков создания в городе Дней русского языка имени Олега Трубачева. В рамках этого фестиваля школьники участвуют в конкурсах чтецов, каллиграфии, готовят свои исследовательские работы. Образовательный проект был замечен на федеральном уровне, после чего День русского языка был утвержден в качестве Государственного праздника. Его отмечают в день рождения Пушкина 6 июня.
В этом году при активном участии Галины Егоровой и общественной организации «Дети «Сталинграда» состоялась первая персональная выставка 80-летнего волгоградского художника Льва Тырина. На средства спонсоров в настоящее время готовится к изданию альбом его работ, посвященных военному Сталинграду. В ближайшее время состоится презентация каталога, а также выставка «мирных» картин художника.
Контакты для связи с Галиной Егоровой по вопросу о проведении фотовыставки «Дети Сталинграда: до и после»: [email protected], 89023614610.




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