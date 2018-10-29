Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
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29.10.2018 16:55
Сегодня Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бывшему начальнику Киквидзенского районного отдела судебных приставов УФССП России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры области, Евгений Янченя отправляется на 9 лет в колонию строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в сумме 9 млн рублей. Мужчину признали виновным в получении взятки и присвоении вверенных денег.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в марте 2017 года Янченя получил от должника по исполнительному производству 500 тысяч рублей. За эту сумму пристав согласился «закрыть глаза» на задолженность. После получения денег Янченю задержали правоохранительные органы.
В ходе расследования дела также было установлено, что пристав присвоил 30 тысячи рублей из уплаченного исполнительского сбора.
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