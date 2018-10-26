Брось сигарету: В Волгоградской области выпуск табачных изделий затмил своими темпами все остальные производства
Общество 26.10.2018 17:30
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26.10.2018 17:30
Производство табачных изделий в Волгоградской области увеличилось за январе-сентябре 2018 г. на 80,8%, а пищевых продуктов – всего на 2,1%. Об этом говорится сегодня в отчете Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102». Увеличение объема выпуска продукции по сравнению с уровнем соответствующего периода 2017 года наблюдается по многим обрабатывающим производствам региона, - подчеркивают в ведомстве. Так, мебели стали больше делать на 52,7%, одежды - на 15,1%, химических веществ и химических продуктов - на 10,2%. Также увеличился такой вид производства, как обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения - 9,8%, кожи и изделий из кожи - на 7,5%, металлургическое - на 6,4%, резиновых и пластмассовых изделий - на 6,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 5,7%, текстильных изделий - на 5,7%, кокса и нефтепродуктов - на 4,3%.
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