Политика

Откажусь, если захочу: депутаты Госдумы сами себе разрешили не брать доплату к пенсии

Политика 26.10.2018 12:55
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26.10.2018 12:55



Закон, позволяющий депутатам Госдумы по собственной воле отказываться от доплат к пенсиям, парламент страны накануне принял в окончательном чтении, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт ГД. Документ должен вступить в силу с 1 января 2019 года. Теперь ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению гражданина, имеющего право на депутатскую прибавку, решением руководителя федерального органа исполнительной власти по социальной защите населения. Причем  отказ от надбавки к пенсии обратной силы иметь не будет, он является «безусловным и не подлежащим отзыву». 
«Это вопрос выбора каждого. Нас люди избирают. Поэтому данная норма позволяет один раз принять решение, либо сохранить эту надбавку, либо от нее отказаться», - сказал  в ходе обсуждения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Госдума еще летом опубликовала на своем официальном сайте информацию о пенсионном обеспечении депутатов и подробно разъяснила, какие доплаты к пенсии положены народным избранникам и как рассчитываются суммы. 
Так, в соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей. За вычетом подоходного налога «на руки» депутат  в среднем получает 347,4 тыс. рублей. Денежное вознаграждение депутата ГД, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более. 
Сразу после обнародования информации о пенсиях депутатов ГД ИА «Высота 102» направила редакционный запрос в Волгоградскую областную думу, в надежде получить ответы на следующие вопросы:  
1. На какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты Волгоградской областной думы в зависимости от срока исполнения полномочий?
2. Какова сумма денежного вознаграждения депутата Волгоградской областной думы, от которой исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году?
3. Какими законодательными актами регулируются вопросы пенсионного обеспечения депутатов Волгоградской областной думы?
Однако  в отделе информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата регионального парламента в нарушение закона о СМИ запрос ИА «Высота 102» был проигнорирован. На повторный запрос, направленный на имя председателя облдумы Николая Семисотова, был получен несодержательный ответ. Так что тайна размера пенсий депутатов регионального парламента пока остается «за семью печатями». За скобками и другой вопрос - не собираются ли депутаты регионального парламента принять соответствующий закон - о добровольном отказе от доплат к пенсиям - на местном уровне?
Фото duma.gov.ru

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