В Волгограде продолжают гореть иномарки бизнесменов





Еще две иномарки, принадлежащие руководителям организаций, сгорели сегодня ночью в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, сегодня в 3 утра у дома №37 по улице Циолковского загорелась «Honda CRV», принадлежащая директору ООО «Авангард». После чего вспыхнула и припаркованная «Skoda Octavia», которой владеет глава крестьянско-фермерского хозяйства Ю.В.Каземиров.

В объективы камер видеонаблюдения, установленных на стоянке, попал злоумышленник, который поджог автомобили. Полиция занимается его розыском.





Напомним, накануне ночью в Дзержинском районе на автостоянке рядом с домом №71 по улице Ангарской сгорели две машины. Уничтоженная пламенем «Toyota Camry» принадлежала коммерческому ди⁠ректору ООО «Энергопромцентр» Станиславу Файрайзену. Затем загорелся и рядом стоящий автомобиль «Audi Q7» Юрия Жукова – генди⁠ректора ООО «ITTREID».

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области