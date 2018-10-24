Происшествия

В Волгограде продолжают гореть иномарки бизнесменов

Происшествия 24.10.2018 09:32
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24.10.2018 09:32


Еще две иномарки, принадлежащие руководителям организаций, сгорели сегодня ночью в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, сегодня в 3 утра  у дома №37 по улице Циолковского загорелась «Honda CRV», принадлежащая директору ООО «Авангард». После чего вспыхнула и припаркованная «Skoda Octavia», которой владеет глава крестьянско-фермерского хозяйства Ю.В.Каземиров.
В объективы камер видеонаблюдения, установленных на стоянке, попал злоумышленник, который поджог автомобили. Полиция занимается его розыском.

Напомним, накануне ночью в Дзержинском районе на автостоянке рядом с домом №71 по улице Ангарской сгорели две машины. Уничтоженная  пламенем  «Toyota Camry»  принадлежала коммерческому ди⁠ректору ООО «Энергопромцентр» Станиславу Файрайзену. Затем загорелся  и рядом стоящий автомобиль «Audi Q7» Юрия Жукова – генди⁠ректора ООО «ITTREID».
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

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