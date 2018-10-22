«Физкульт-привет»: Депутат из Волгоградской области восстановился в должности директора школы





Считавший себя «жертвой заговора физкультурников» директор Ерзовской школы в Волгоградской области восстановлен на работе по решению Городищенского районного суда. Как сообщает информагентство, сегодня Дмитрий Монастырев приступает к работе в своей прежней должности. «Я рад, что справедливость восторжествовала», - заявил директор. По словам Дмитрия Викторовича, суд также удовлетворил большую часть его требований в части выплаты материального и морального ущерба.

Напомним, в июле этого года в прокуратуре Волгоградской области сообщили, что Дмитрий Монастырев уволен с поста директора школы в связи с тем, что выплачивал своим родственникам, работающим в школе, щедрые премиальные. Между тем, в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» Дмитрий Викторович заявил о своем несогласии с решением руководства администрации Городищенского района и пояснил, что премии его брат и сестра, которые продолжили учительскую династию и работали в качестве рядовых преподавателей, получали, как и другие работники школы, «в зависимости от оценки их труда».

К слову, в защиту директора школы встали и родители учеников образовательного учреждения, которые организовали сбор подписей в защиту уволенного руководителя. Сам Дмитрий Монастырев связывал свое увольнение с «политикой». На последних выборах в Ерзовскую городскую думу он должен был баллотироваться по спискам «Единой России», однако затем партийцы по какой-то причине вычеркнули его из списков кандидатов. И тогда на выборы он пошел в качестве самовыдвиженца и победил. Видимо, это не понравилось старшим товарищам по партии, тогда предположил уволенный директор.

Дмитрий Монастырев также считал, что стал жертвой «заговора физкультурников». «Директором школы руководство района назначило Виктора Мединцова, которого я когда-то брал на работу физруком. Мало того, бывший физрук и Светлана Рассадникова, руководитель отдела образования администрации Городищенского района. И это еще не все – руководитель Городищенской думы Александр Тулупов – тоже по профессии физкультурник. Но это, как говорится, нюансы. Главное – я считаю, что опорочили мое имя, а свою честь и достоинство я намерен защищать». И, как мы видим, у Дмитрия Монастырева все получилось.



